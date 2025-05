Il Pod – Italian Podcast Awards, si chiude con un grande successo la IV edizione – FOTOGALLERY

Sono state due giornate ricche di incontri, workshop e lezioni aperte quelle della IV edizione de Il Pod – Italian Podcast Awards,che conferma il suo successo anche quest’anno.

Premio Podcast dell’Anno a Borena / La terra senza pioggia di Valerio Nicolosi (prodotto da LifeGate e Cesvi), il podcast che ci fa scoprire l’omonima regione dell’Etiopia dove non piove da sei anni e ci racconta della siccità che sta vivendo il Corno d’Africa a causa dei cambiamenti climatici, lasciando vivere milioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare o costringendole a emigrare.

Successo per la seconda edizione

La seconda edizione piacentina de Il Pod, promossa da Rete Cultura Piacenza, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la collaborazione del Comune di Piacenza, e il supporto organizzativo della Fondazione Teatri di Piacenza, ha visto la nuova direzione artistica di Rossella Pivanti e l’introduzione del PodLab, il laboratorio intensivo di podcasting condotto da grandi addetti ai lavori, e ha ricevuto fin da subito un’ottima accoglienza da parte del pubblico di ascoltatori e ascoltatrici.

Entrambe le giornate, sabato 10 e domenica 11 maggio, hanno visto gli spazi della Sede CAI e di Giardini Sonori, nello storico complesso della Cavallerizza di Piacenza riempirsi di professionisti, appassionati e curiosi, eoltre 1000 spettatori hanno assistito alla serata conclusiva nello splendido Teatro Municipale. Prima della premiazione, il pubblico ha assistito all’esclusivo incontro tra i giornalisti Francesco Costa e Valerio Nicolosi, moderati da Maura Gancitano, su come raccontare le news oggi.

Numeri importanti

I numeri e la qualità di questa edizione sono stati importanti, a partire dalla premiazione, seguita da quasi 1000 spettatori che hanno gremito il Teatro Municipale di Piacenza nella serata di ieri, ma anche per ciò che concerne i laboratori di podcasting, che erano aperti a 85 studenti e sono andati rapidamente sold-out, registrando partecipanti da Piacenza (30), da varie parti d’Italia – Rovigo, Torino, Milano, Brescia, Parma, Roma, Napoli – e anche dall’estero.

Particolarmente apprezzata la possibilità di confrontarsi con i migliori docenti del settore in Italia – Andrea Borgnino (Raiplay sound), Rossella Pivanti, Rossana De Michele (autrice e produttrice di Storie Libere), Valerio Nicolosi (Giornalista – Storytel), Paolo Buzzone (co-founder e responsabile delle produzioni di Audio Tales) – e a partner di rilevo internazionale come Audible e Spotify, che hanno realizzato una formazione di altissimo livello fatta di lezioni frontali e attività laboratoriali, per imparare a costruire podcast in autonomia.

Il premio Podcast dell’Anno è stato assegnato ieri sera a Borena / La terra senza pioggia di Valerio Nicolosi (LifeGate e Cesvi). Podcast Indie dell’Anno è stato proclamato Gianni di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani (Baby Hurricane). Il Miglior Podcast votato dal pubblico E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano di Pablo Trincia (Sky Italia, Sky TG24 e Chora Media), il Premio Piacenza è andato a Provincia Thriller di Nicoletta Marenghi (Libertà), mentre il Premio Storia del podcast è stato assegnato a La piena di Matteo Caccia e Mauro Pescio (Audible Original). (Tutti i dettagli sui podcast premiati sono disponibili nella seconda parte di questo comunicato).

“Piacenza si dimostra una città viva”

Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, presente ieri in Teatro, si è espressa in termini di grande soddisfazione e orgoglio: «Credo che il successo di questa iniziativa dica molto su cosa può diventare Piacenza quando mette insieme persone, idee, passione. Una città viva, curiosa, fertile, capace di accogliere e far nascere nuove energie». «I podcast – prosegue la prima cittadina – rappresentano un nuovo modo di comunicare, di raccontare storie, di informare e informarsi, di approfondire, di pensare. E non è un caso, infatti, che Il Pod si inserisca nel più ampio contesto del “Festival del Pensare contemporaneo” di cui è una sorta di importante anticipazione in attesa della terza edizione che si terrà, sempre qui a Piacenza, il prossimo settembre».

«Il Pod è un’iniziativa prestigiosa – ha ricordato il vicepresidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli durante la premiazione –, che ha portato a Piacenza tanti nomi importanti del pocasting italiano, facendo della nostra città, in questi giorni, il punto di riferimento nazionale per questa forma innovativa di informazione, intrattenimento e approfondimento. Al di là della cerimonia delle premiazioni, tengo a sottolineare in particolare il valore del PodLab, i laboratori molto partecipati anche da tante persone venute da fuori Piacenza, che si sono rivelati un’occasione di formazione qualificata e intensa per chi di desidera operare in questo settore».

Il Podcast dell’Anno è stato decretato sulla base dei vincitori delle 15 categorie in concorso: Benessere, Business, Comedy, Cultura, Diversity, Documentario, Indie-Formazione, Indie-Intrattenimento, Indie-Narrazione, News, Script, Sound Design, Talk, True Crime e Videopodcast [in calce al comunicato tutti i vincitori delle categorie].