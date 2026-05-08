Baseball – Piacenza cerca conferme sul rischioso diamante di Rho

Un Piacenza ancora imbattuto che può al momento guardare tutti dall’alto, affronta sabato una trasferta non esente da rischi. A Rho ( gara1 alle 15 e gara 2 alle 20) i biancorossi trovano una squadra magari non di prima fascia ma che finora ha dato filo da torcere a chi l’ha affrontata.

La squadra di D’Auria non può permettersi passi falsi proprio ora che qualche diretta concorrente segna il passo e che contemporaneamente nuove candidate ai play-off si candidano. Ci riferiamo da un lato al temuto Mondovì che però ha già steccato tre volte e dall’altro ai sorprendenti Old Rags Lodi che, insieme all’Ares Milano, sembrano al momento rappresentare l’insidia più credibile al primato in classifica piacentino. Con la rinuncia di Alghero il girone si è ridotto a sette squadre e di conseguenza i margini di errore sono pressochè a zero.

Finora Piacenza ha dimostrato solidità, compattezza ed a tratti è stata anche in grado di dominare ma ogni turno rappresenta un esame a sè stante e saper reggere la pressione sarà strada facendo una virtù sempre più indispensabile. Anche a Rho D’Auria si affiderà ai partenti Faini e Acevedo con quest’ultimo atteso dal definitivo salto di qualità insieme anche a quello preteso da un line-up d’attacco che sulla carta è di categoria superiore. Aspetti importanti che col passare delle giornate diventano decisivi, nell’ottica di quelli che vogliono essere gli obiettivi stagionali. Il primato nel girone stuzzica e genera autostima ma servirà un gruppo sempre più maturo e responsabile per rimanervi attaccato.

Le giovanili del Piacenza Baseball

Sabato duplice impegno per le giovanili del Piacenza contro i pari età dello Junior Parma. U12 in trasferta al mattino alle 10 mentre l’U15 alle 16 giocherà sul diamante di casa del De Benedetti. E proprio l’U15 ha “rischiato” nell’ultmo turno di completare una gran rimonta a Collecchio rimanendo beffata nel finale (5-4).

Sotto 4-0 dopo quattro innings i giovani biancorossi prendevano coraggio e con un punto al 5° e tre al 6° imattavano lamorosamente il parziale. Fatale il punto parmense al penultimo inning chh purtroppo decretava la sconfitta di misura.