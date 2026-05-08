Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica VAP ad un bivio con San Damaso: ultima giornata thrilling

La stagione regolare di serie B2 si avvia al termine con la sfida interna di sabato: la Nordmeccanica VAP alle 20:30 affronterà al Palazzetto dello Sport di San Nicolò lo Zerosystem Modena in una sfida che deciderà il destino della stagione della Academy.

La classifica parla chiaro: la VAP è a due punti di distanza dalla quartultima piazza occupata dal Milano Team Volley, piazzamento che oggi spalancherebbe le porte dei playout salvezza con una doppia sfida proprio con la formazione lombarda. Da regolamento i playout si disputano solo se il distacco tra undicesima e dodicesima posizione è pari a uno o due punti quindi nell’ultima gara Milano e VAP si affronteranno a distanza.

La Academy può accedere ai playout battendo per 3-0 o 3-1 lo Zerosystem indipendentemente dal risultato del Milano Team Volley. Discorso diverso in caso di sconfitta a San Nicolò e contemporaneo successo da tre punti per le milanesi: in quel caso i punti di distanza diventerebbero tre con la conseguente retrocessione della VAP. Basterebbe anche un 3-2 della squadra lombarda qualora la Academy dovesse restare a bocca asciutta.

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