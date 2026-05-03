Monterosso Val d‘Arda Festival 2026, il 9 e 10 maggio a Castell’Arquato

3 Maggio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Monterosso Val d‘Arda Festival 2026

Monterosso Val d ‘Arda Festival 2026, Sabato 09  e domenica 10 maggio, nel borgo medioevale di Castell’ Arquato.  Due giorni dedicati al vino bianco DOC tipico della Val d’Arda.

Enologia, gastronomia locale, pranzo in cantina, la barricaia con degustazione,  l’abbinamento ai prodotti tipici piacentini e tanto altro. Poi alla sera la manifestazione prosegue al Parco delle Driadi con il Monterosso After Party .

Il sito dell’evento.

Il programma

QuandoCosa
Sabato 9 Maggio
ore 10Apertura della barricaia
ore 11Apertura bollicine della Val d’ArdaGiardini del Museo Geologico
ore 11Apertura della mostra Dipingere con il vino dell’artista Maurizia Gentili
ore 11Apertura della degustazione alla ciecaGiardini del Museo Geologico
ore 11 Inaugurazione ufficiale del Festival
ore 11Apertura stands gastronomiciArea Food
ore 11,30Talk: i 50 anni del Monterosso Val d’ArdaArea Food
ore 12,15Degustazione Smart: Piacenza, terra di sapori: Storia e tradizione in una fettaArea Food
ore 13pranzo in Cantina (Enoteca Comunale)Enoteca comunale
ore 15,30Talk: il sentiero del Monterosso Val d’ArdaArea Food
ore 16Master Class: Passiti PiacentiniGiardini del Museo Geologico
ore 16.15Degustazione Smart: Il Segreto di Vigolo: Svelare la Torta LeggendariaArea Food
ore 18Trecking del vino (Enoteca Comunale)IAT
ore 18Chiusura vendita bicchieri
ore 18Chiusura degustazione alla cieca
ore 18.30Chiusura della barricaia
ore 20Chiusura degli stands
ore 19Monterosso After Party presso Viale delle Rimembranze e Parco delle DriadiParco delle Driadi
Domenica  10 Maggio
ore 10Apertura della barricaia
ore 10Apertura della rassegna dedicata alla Malvasia di Candia Aromatica
ore 10Apertura bollicine della Val ‘ArdaGiardini museo geologico
ore 11Apertura stands e degustazioni gastronomicheArea Food
ore 11Master Class: Malvasia di Candia Aromatica “Annate a confronto”Giardini museo geologico
ore 11Talk: Chiese piacentineArea Food
ore 11,45Degustazione smart: Tradizione in Tavola: La nobiltà della Spalla di San SecondoArea Food
ore 13Pranzo in Cantina (Enoteca)Enoteca comunale
ore 15 Degustazione SMART: Sinfonia di grani antichi Tradizione che ritornaArea Food
ore 17Talk: Paolo III Farnese: il Papa del Buon BereArea Food
ore 18Chiusura vendita bicchieri
ore 18.30Chiusura della barricaia
ore 18,30Chiusura della rassegna dedicata al Malvasia
ore 19Monterosso After PartyParco delle Driadi

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