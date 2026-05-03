Monterosso Val d‘Arda Festival 2026, il 9 e 10 maggio a Castell’Arquato

Monterosso Val d ‘Arda Festival 2026, Sabato 09 e domenica 10 maggio, nel borgo medioevale di Castell’ Arquato. Due giorni dedicati al vino bianco DOC tipico della Val d’Arda.
Enologia, gastronomia locale, pranzo in cantina, la barricaia con degustazione, l’abbinamento ai prodotti tipici piacentini e tanto altro. Poi alla sera la manifestazione prosegue al Parco delle Driadi con il Monterosso After Party .
Il programma
|Quando
|Cosa
|Sabato 9 Maggio
|ore 10
|Apertura della barricaia
|ore 11
|Apertura bollicine della Val d’Arda
|Giardini del Museo Geologico
|ore 11
|Apertura della mostra Dipingere con il vino dell’artista Maurizia Gentili
|ore 11
|Apertura della degustazione alla cieca
|Giardini del Museo Geologico
|ore 11
|Inaugurazione ufficiale del Festival
|ore 11
|Apertura stands gastronomici
|Area Food
|ore 11,30
|Talk: i 50 anni del Monterosso Val d’Arda
|Area Food
|ore 12,15
|Degustazione Smart: Piacenza, terra di sapori: Storia e tradizione in una fetta
|Area Food
|ore 13
|pranzo in Cantina (Enoteca Comunale)
|Enoteca comunale
|ore 15,30
|Talk: il sentiero del Monterosso Val d’Arda
|Area Food
|ore 16
|Master Class: Passiti Piacentini
|Giardini del Museo Geologico
|ore 16.15
|Degustazione Smart: Il Segreto di Vigolo: Svelare la Torta Leggendaria
|Area Food
|ore 18
|Trecking del vino (Enoteca Comunale)
|IAT
|ore 18
|Chiusura vendita bicchieri
|ore 18
|Chiusura degustazione alla cieca
|ore 18.30
|Chiusura della barricaia
|ore 20
|Chiusura degli stands
|ore 19
|Monterosso After Party presso Viale delle Rimembranze e Parco delle Driadi
|Parco delle Driadi
|Domenica 10 Maggio
|ore 10
|Apertura della barricaia
|ore 10
|Apertura della rassegna dedicata alla Malvasia di Candia Aromatica
|ore 10
|Apertura bollicine della Val ‘Arda
|Giardini museo geologico
|ore 11
|Apertura stands e degustazioni gastronomiche
|Area Food
|ore 11
|Master Class: Malvasia di Candia Aromatica “Annate a confronto”
|Giardini museo geologico
|ore 11
|Talk: Chiese piacentine
|Area Food
|ore 11,45
|Degustazione smart: Tradizione in Tavola: La nobiltà della Spalla di San Secondo
|Area Food
|ore 13
|Pranzo in Cantina (Enoteca)
|Enoteca comunale
|ore 15
|Degustazione SMART: Sinfonia di grani antichi Tradizione che ritorna
|Area Food
|ore 17
|Talk: Paolo III Farnese: il Papa del Buon Bere
|Area Food
|ore 18
|Chiusura vendita bicchieri
|ore 18.30
|Chiusura della barricaia
|ore 18,30
|Chiusura della rassegna dedicata al Malvasia
|ore 19
|Monterosso After Party
|Parco delle Driadi