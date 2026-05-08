Ciclismo – Alberto Baesso (Asd Programma Auto) è il “re” del MedioGiro Sardegna

Continuano le soddisfazioni in casa Asd Programma Auto, che abbraccia l’avvento del mese di maggio in sella con due risultati di prestigio.
L’uomo-copertina di questo periodo è Alberto Baesso, vicentino della formazione amatorale piacentina che si è laureato “re” del GiroSardegna trionfando nel MedioGiro. Per lui, una maglia rosa difesa fino all’ultima tappa “Il finale in salita” (36 chilometri) oltre a dominare la propria categoria (Master 1). Un successo costruito “day by day”: successo nella cronometro individuale, poi una successiva frazione con una fuga vincente di 80 chilometri, per poi controllare la situazione con un sesto e un quinto posto prima della tappa finale, corsa in “rosa” e con la missione compiuta.
Inoltre, Dario Salvaderi ha conquistato il terzo posto nei Master 5 alla Granfondo della Versilia, oltre a chiudere dodicesimo assoluto.