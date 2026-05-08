Serie B – Fiorenzuola Bees, inizia la corsa playout: domani Gara 1 al PalArquato contro Ravenna

Si alza il sipario sul momento più delicato della stagione per i Fiorenzuola Bees, attesi domani, venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30, al PalArquato di Castell’Arquato (PC) per Gara 1 del 1° Turno Playout di Serie B Nazionale Old Wild West. Di fronte ci sarà Basket Ravenna Piero Manetti, in una serie al meglio delle cinque partite che mette in palio un pezzo pesantissimo di salvezza.

I Bees arrivano all’appuntamento dopo una regular season vissuta tra alti e bassi, anche all’interno delle singole partite, chiusa con il ko casalingo contro Vicenza. Il finale di stagione ha comunque restituito segnali importanti: 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare, un trend che ha permesso alla squadra di coach Marco Del Re di chiudere al quartultimo posto del Girone A con 28 punti, conquistando così il fattore campo nella sfida contro Ravenna.

La formazione romagnola si presenterà a Castell’Arquato per le prime due gare della serie dopo un tratto conclusivo di stagione particolarmente complesso. Ravenna ha infatti raccolto una sola vittoria nelle ultime 12 partite, scivolando al terzultimo posto del Girone B con 24 punti. Un percorso difficile, che ha portato la società giallorossa a intervenire anche sulla guida tecnica in vista dei playout.

Per affrontare il momento decisivo, Ravenna ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Andrea Paccariè, chiamato a guidare l’OraSì Ravenna Basket nella fase più delicata dell’annata.

A presentarlo è stato il direttore generale giallorosso Lorenzo Nicoletti

“È un momento complicato. La squadra deve ritrovare il piacere di stare insieme e lavorare. L’obiettivo è una salvezza che vogliamo tutti. Porta esperienza e serenità, ha lavorato dieci anni alla Luiss Roma ed è stato protagonista della costruzione di un progetto importante”.

Sul parquet, i Bees dovranno prestare particolare attenzione a Rolandas Jakstas, miglior marcatore stagionale di Ravenna con 12,7 punti di media e 7,3 rimbalzi a partita. Il lungo lituano rappresenta uno dei principali punti di riferimento della squadra romagnola. Alle sue spalle, in termini realizzativi, c’è Kevin Brigato, guardia/ala con trascorsi tra Cassino e Padova, autore di 12,3 punti di media in stagione regolare.

Coach Marco Del Re presenta così la sfida

“Nell’ultimo periodo stiamo lavorando molto bene, e questo credo che nelle ultime sfide della stagione si sia visto. Il nostro trend, nonostante i playout, è in crescita, potendo anche lavorare con più uomini in palestra. Ci attende una sfida difficile contro Ravenna, ma dobbiamo affrontarla con la giusta mentalità e giocando al massimo”.

“Ci tuffiamo con grande energia in questo turno playout che abbiamo preparato meticolosamente. È chiaro che avere il supporto dei nostri tifosi sarà fondamentale già da venerdì. Dobbiamo riempire il PalArquato per l’ultimo sprint che dobbiamo fare, spingendo la squadra verso l’obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione”.

La serie si annuncia calda fin dalla palla a due. Fiorenzuola avrà il compito di sfruttare il fattore campo nelle prime due gare e indirizzare subito il confronto, in un playout dove ogni possesso potrà pesare come una stagione intera. Domani sera, al PalArquato, comincia la corsa dei Bees verso la salvezza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy