Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio contro Riccione nell’ultima gara della stagione

Nell’ultima giornata di campionato, sabato 9 maggio, la Pallavolo San Giorgio ospiterà la Lasersoft Riccione, squadra ancora invischiata nella lotta per evitare i playout. Fischio d’inizio alle ore 20.30 presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino.
Sarà l’ultima gara della stagione 2025/2026. La formazione guidata dal confermato coach Matteo Capra, alla nona stagione consecutiva sulla panchina sangiorgina, è salva già da due turni e arriva all’appuntamento dopo gli importanti successi contro Ripalta, promossa in A3, e Valdarno, quarta in classifica. L’obiettivo sarà chiudere il campionato con un’altra vittoria.
Ospite del palazzetto di viale Repubblica sarà dunque la Lasersoft Riccione, formazione estremamente motivata a muovere la classifica per evitare i playout. They e compagne cercheranno di conquistare la terza vittoria consecutiva, battere per la prima volta le romagnole — mai sconfitte nei tre precedenti — e migliorare sia il record di punti in B1 (34) sia quello di successi stagionali (12).
I precedenti tra piacentine e romagnole sono tre, disputati tra B2 e B1 nelle stagioni 2023/2024 e 2025/2026, e hanno sempre sorriso alle biancoazzurre. Non ci sono ex di turno.
A dirigere l’incontro saranno Gianluca Branca della sezione Fipav Milano-Monza-Lecco e Andrea Bonzanini della sezione Fipav Bergamo.
Fischio d’inizio alle ore 20.30 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino. Ingresso gratuito.
La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Obiettivo Volley.
Classifica
Ravenna 62 (21-4) punti; Ripalta Cremasca 55 (20-5); Osgb Campagnola 55 (19-6); Valdarno 52 (17-9); Fantini Folcieri Ostiano 44 (14-11); Bologna 40 (14-11); Pall. San Giorgio Pc 34 (11-14); Cesena 33 (10-15); Montesport 31 (11-14); Forlì 29 (10-15); Riccione 26 (8-16); Centro Volley Reggiano 25 (8-17); Pall. Scandicci 20 (7-18); Moma Anderlini 17 (5-19).