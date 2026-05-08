Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio contro Riccione nell’ultima gara della stagione

Nell’ultima giornata di campionato, sabato 9 maggio, la Pallavolo San Giorgio ospiterà la Lasersoft Riccione, squadra ancora invischiata nella lotta per evitare i playout. Fischio d’inizio alle ore 20.30 presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino.

Sarà l’ultima gara della stagione 2025/2026. La formazione guidata dal confermato coach Matteo Capra, alla nona stagione consecutiva sulla panchina sangiorgina, è salva già da due turni e arriva all’appuntamento dopo gli importanti successi contro Ripalta, promossa in A3, e Valdarno, quarta in classifica. L’obiettivo sarà chiudere il campionato con un’altra vittoria.

Ospite del palazzetto di viale Repubblica sarà dunque la Lasersoft Riccione, formazione estremamente motivata a muovere la classifica per evitare i playout. They e compagne cercheranno di conquistare la terza vittoria consecutiva, battere per la prima volta le romagnole — mai sconfitte nei tre precedenti — e migliorare sia il record di punti in B1 (34) sia quello di successi stagionali (12).

I precedenti tra piacentine e romagnole sono tre, disputati tra B2 e B1 nelle stagioni 2023/2024 e 2025/2026, e hanno sempre sorriso alle biancoazzurre. Non ci sono ex di turno.

A dirigere l’incontro saranno Gianluca Branca della sezione Fipav Milano-Monza-Lecco e Andrea Bonzanini della sezione Fipav Bergamo.

Fischio d’inizio alle ore 20.30 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino. Ingresso gratuito.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Obiettivo Volley.

Classifica

Ravenna 62 (21-4) punti; Ripalta Cremasca 55 (20-5); Osgb Campagnola 55 (19-6); Valdarno 52 (17-9); Fantini Folcieri Ostiano 44 (14-11); Bologna 40 (14-11); Pall. San Giorgio Pc 34 (11-14); Cesena 33 (10-15); Montesport 31 (11-14); Forlì 29 (10-15); Riccione 26 (8-16); Centro Volley Reggiano 25 (8-17); Pall. Scandicci 20 (7-18); Moma Anderlini 17 (5-19).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy