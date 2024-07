Baseball – Piacenza prosegue la striscia negativa anche a Seveso

Il Piacenza Baseball non sa più vincere. L’ha fatto una sola volta nelle ultime nove partite ed anche a Seveso a sorridere sono i padroni di casa che conseguono una doppietta coi punteggi di 8-3 e 14-3. Adesso la classifica preoccupa e domenica a Novara bisognerà assolutamente rimediare quella vittoria che manca per dare ai biancorossi la certezza matematica della salvezza.

Gara 1

Al mattino Seveso fa subito paura battendo duro al 2° e 3° inning (un triplo, un doppio e due singoli) e portandosi sul 3-0. Nei due attacchi successivi il Piacenza da segni di vitalità ma purtroppo saranno gli unici dell’intera giornata. Al 4° i singoli di Loardi, Carsana e Torelli ed il doppio di D’Auria mettono il punteggio sul 3-2 ed al 5° la base a Zironi ed il singolo di Loardi generano il pareggio (3-3). Il Piacenza è tutto qui perchè nei successivi quattro attacchi lo score può annotare solo lo sparuto singolo di Marelli. Seveso ha viceversa le idee ben chiare e tra il 6° ed 7° inanella 5 punti tutti per la verità guadagnati grazie a 6 errori della difesa biancorossa. Non battendo e sbagliando in difesa si fa poca strada e così l’Altopiano Seveso si porta a casa l’ 8-3 senza sudare.

PIACENZA BASEBALL 0-0-0-2-1-0-0-0-0 3

SEVESO 0-2-1-0-0-3-2-0-R 8

Formazione: Pancini 2b, Zironi 3b, Loardi dh/lan, (Travaini), Calderon ed, Carsana ec, Torelli ric, D’Auria 1b, Contardi es (Gerardi), Marelli ss. Lanciatori: Cifrè (rl5 bv7 bb0 k7 pgl3), Sanna (rl1 bv0 bb0 k2 pgl0), Loardi (rl1 bv3 bb0 k1 pgl0), Lovattini (rl1 bv0 bb0 k0 pgl0).

Gara 2

Persa gara1 al Piacenza restano ben poche chance perchè al pomeriggio i brianzoli presentano sul mound Jesus Da Silva, un lusso per la categoria. Per lui complete-game con 10 eliminazioni al piatto. Da contraltare gli fa la tremenda giornata vissuta dai pitcher piacentini. Tredici valide concesse insieme a dieci basi per balls rendono il match un monologo lombardo che si chiuderà anzitempo al 7° per manifesta superiorità (14-3). Piacenza non incide e le valide arrivano solo dai due uomini di maggior esperienza: Loardi ( 3 su 3 con due doppi e tre punti, tutti, battuti a casa) e Cufrè (1su 3 con un singolo).

L’unico della linea verde a colpire è Pancini. Troppo poco per reagire ad un Seveso che va subito sul 3-1 ed “annusa” la vittoria anticipata già al 5° sul 13-3. Piacenza non muove la classifica mentre Seveso consolida il terzo posto, quello che un mese fa sembrava tranquillo appannaggio della squadra di D’Auria, e continua a sperare ni play-off. Domenica prossima i biancorossi troveranno un bivio in quel di Novara e sul diamante del fanalino di coda Porta Mortara bisognerà guadagnarsi la salvezza matematica, senza se e senza ma.

PIACENZA BASEBALL 1-0-2-0-0-0-0 3

SEVESO 3-0-5-0-5-1-R 14

Formazione: Pancini ric, Zironi ec (Gerardi es), Cufrè 3b, Loardi dh, Calderon ed, Carsana es/ec, Torelli 2b, D’Auria 1b, Marelli ss. Lanciatori: Carrasco (rl1.1 bv2 bb3 k1 pgl3), Braccini (rl1 bv3 bb1 k0 pgl4), Lettieri (rl1.2 bv3 bb3 k1 pgl3), Sanna (rl1 bv4 bb0 k0 pgl3), Hernandez (rl1 bv1 bb3 k1 pgl1).