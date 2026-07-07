Venerdì Piacentini, terza serata da record: “Più giovani, più turismo, piazze da tutto esaurito. Un punto di svolta”

Complici anche temperature più favorevoli rispetto alle settimane precedenti, la terza serata dei Venerdì Piacentini segna un punto di svolta per l’edizione 2026: cresce il pubblico giovane e giovanissimo, aumentano i visitatori arrivati da fuori provincia e il festival consolida la propria capacità di attrarre turismo grazie a un programma sempre più diversificato.

Migliaia di persone hanno animato le vie e le piazze del centro storico fino a tarda notte, regalando alla città una delle immagini più spettacolari dell’estate. Le fotografie della serata raccontano piazze gremite, locali pieni e un flusso continuo di visitatori che ha coinvolto ogni area della manifestazione.

Tra i protagonisti assoluti della serata c’è stato il grande ritorno della ICW – Italian Championship Wrestling, che per la prima volta ha trasformato Piazza Cavalli nell’arena principale del festival. Il ring allestito ai piedi di Palazzo Gotico ha richiamato un pubblico di appassionati provenienti da tutta Italia, confermando come il wrestling sia ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi dei Venerdì Piacentini. Migliaia di persone hanno seguito gli incontri in un’atmosfera carica di entusiasmo, contribuendo a rendere la piazza uno dei luoghi simbolo della serata.

Proprio il successo dell’evento ha avuto un impatto evidente anche sulla composizione del pubblico. L’età media dei visitatori si è ulteriormente abbassata, con una presenza particolarmente significativa di ragazzi e giovani adulti arrivati anche da fuori regione per assistere allo spettacolo. Un segnale importante che conferma la capacità del festival di rinnovarsi anno dopo anno, intercettando nuovi interessi e nuovi linguaggi senza perdere la propria identità. L’incremento del turismo è stato percepibile fin dal pomeriggio, con un numero crescente di visitatori provenienti dalle province limitrofe e da diverse città del Nord Italia. Molti hanno scelto Piacenza proprio per vivere una serata capace di unire grandi eventi, musica, spettacolo, cultura, gastronomia e intrattenimento in un unico grande percorso urbano.

Lungo il percorso del festival ogni piazza ha raccontato un’atmosfera diversa. In via San Siro si respirava il fascino dell’America degli anni Cinquanta con Happy Days: abiti vintage, rock’n’roll e centinaia di persone che hanno ballato fino a tarda sera trasformando la strada in una grande pista da ballo a cielo aperto. Piazza Borgo ha confermato il proprio ruolo di uno dei luoghi più vivaci della manifestazione, tra musica, tavoli all’aperto e un clima di festa che ha coinvolto residenti e visitatori. A pochi passi, Piazzetta Plebiscito si è trasformata ancora una volta in una suggestiva discoteca sotto gli alberi, dove migliaia di giovani hanno animato il dancefloor all’aperto fino a notte fonda, rendendola uno dei punti di ritrovo più frequentati dell’intera serata.

Accanto al wrestling, tutte le principali aree del festival hanno registrato un’ottima partecipazione: concerti, dj set, spettacoli, esposizioni, iniziative culturali e proposte per le famiglie hanno animato il centro storico fino a notte fonda, confermando la formula che da quindici anni rende i Venerdì Piacentini uno degli appuntamenti estivi più riconoscibili del Nord Italia.

La terza serata rappresenta così un’ulteriore conferma della crescita del festival. Non soltanto per i numeri, ma per la qualità del pubblico che riesce ad attrarre e per la sua capacità di trasformare Piacenza, ogni venerdì sera, in una destinazione scelta da migliaia di persone per vivere un’esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Le immagini della serata raccontano meglio di qualsiasi statistica una città viva, partecipata e sempre più protagonista nel panorama degli eventi estivi italiani.

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