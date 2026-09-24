Volley, Serie B1 – Ottima Pallavolo San Giorgio nel test contro Garlasco

Positivo allenamento congiunto per la Pallavolo San Giorgio, che ha affrontato il Volley Garlasco, formazione di Serie A3. Le piacentine sono scese in campo con Giordano e They a formare la diagonale, Feroldi e Gerosa al centro, Cornelli e Pagot in posto 4 e Galelli libero.

I primi due parziali sono stati favorevoli alla Pallavolo San Giorgio, che si è imposta sulle lombarde rispettivamente per 25-22 e 25-20. Nel terzo set è arrivata la reazione delle padrone di casa, che hanno accorciato le distanze vincendo 25-17. Le ragazze di coach Matteo Capra, però, hanno chiuso il quarto set ai vantaggi, 26-24, portando a casa un allenamento congiunto di spessore.

Un test importante che permette alla formazione giallobiancoblù di proseguire con fiducia e ottimismo il percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Oggi la squadra osserverà una giornata di riposo.

Il precampionato di They e compagne proseguirà domani, venerdì 25 settembre, con un nuovo allenamento congiunto contro le pari categoria del Centro Volley Reggiano, allenato da coach Federico Bonini, già tecnico della Pallavolo Alsenese.

Domenica 27 settembre, invece, la Pallavolo San Giorgio sarà protagonista della seconda edizione del “Torneo Città di Pavia”, insieme alle padrone di casa dell’Universo in Volley, al Progetto Volley Valtellina e Valchiavenna e all’Idras Torbole Casaglia.

Il programma del “Torneo Città di Pavia”

Squadre partecipanti:

Universo in Volley

Pallavolo San Giorgio Piacentino

Idras Torbole Casaglia

Progetto Volley Valtellina e Valchiavenna

Semifinali – ore 10.30

Campo centrale: Pallavolo San Giorgio Piacentino – Universo in Volley

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Universo in Volley Nuovo palazzetto: Universo in Volley – Progetto Volley Valtellina e Valchiavenna

Finali – ore 15.00

Finale 3° posto, presso il nuovo palazzetto

A seguire, finale 1° posto