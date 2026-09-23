Consegnate alla Bakery Basket le chiavi del palazzetto di Largo Anguissola: il PalaBakery biancorosso per altri quindici anni

Un pomeriggio davvero speciale per Bakery Basket e tutte le giovanili Piacenza Young: il PalaBakery, casa dei colori biancorossi dal 2011, diventa sempre più polo della pallacanestro piacentina, con le chiavi del palazzetto che passano idealmente alla società guidata da Caterina Zanardi per i prossimi quindici anni.

Un intervallo temporale piuttosto importante suggellato dalla ideale consegna della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e dell’assessore allo sport Mario Dadati alla presenza del delegato provinciale FIP Augusto Bottioni in un crescendo di emozioni che hanno coinvolto non solo tutte le formazioni presenti sugli spalti ma anche i tifosi biancorossi accorsi per vivere in primissima persona un evento di grandissima importanza per Bakery e Piacenza Young.

È stato il Club Manager Simone Zamboni ad aprire il pomeriggio dedicando alla presidentessa Caterina Zanardi e a tutta la società un’autentica lettera d’amore carica di commozione e passione sottolineando come il palazzetto di Largo Anguissola sia diventato con il passare degli anni e delle stagioni sempre più casa dalla prima stagione datata 2011.

Arriva poi il momento clou del pomeriggio con la chiave gigante rossa consegnata tra le mani della presidentessa Zanardi a suggellare l’inizio di un nuovo capitolo che si prospetta lungo altri quindici anni: un impegno di grande responsabilità ed altrettanto valore per la Bakery che si prepara all’esordio in Serie B Interregionale di domenica a casa della Fulgor Fidenza e scalda il motore delle undici formazioni giovanili pronte a scendere in campo nei campionati dall’under 19 all’unger 13.

L’evento è proseguito proprio con la presentazione delle squadre e degli staff Piacenza Young con staff e giocatori che sono passati in rassegna tra gli applausi della tribuna ed alcuni momenti davvero emozionanti come l’abbraccio dei tifosi ai giocatori e il tributo di affetto a Caterina Zanardi.