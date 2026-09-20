Il 27 settembre sul Pubblico Passeggio arrivano i “Mercanti di Qualità”

Domenica 27 settembre il Pubblico Passeggio di Piacenza sarà protagonista di un appuntamento dedicato agli amanti dello shopping, delle curiosità e delle produzioni artigianali con i Mercanti di Qualità

Una giornata dedicata allo shopping e alla creatività, un’occasione per passeggiare tra le bancarelle e scoprire un’ampia varietà di prodotti e proposte.

Tra gli articoli presenti ci saranno moda, calzature, accessori, intimo e biancheria per la casa, insieme a fiori e piante, oggettistica e tante idee originali pensate per soddisfare gusti ed esigenze differenti.

Spazio anche alla creatività e al fatto a mano. Per chi apprezza l’handmade, saranno infatti presenti anche i creativi, con le loro realizzazioni e proposte originali.

L’appuntamento vuole trasformare così una normale domenica in città in un’occasione per curiosare tra le bancarelle, fare acquisti, scoprire nuove idee e trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Il consiglio, quindi, è di prendersi il tempo per una passeggiata sul Pubblico Passeggio e lasciarsi conquistare dalle tante proposte dei Mercanti di Qualità.