SPIM check-up gratuito della memoria dal 21 al 26 settembre

Dal 21 al 26 settembre 2026 torna in tutta Italia la SPIM – Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale, l’iniziativa di promozione sociale ideata da Assomensana e giunta alla XIX edizione. Anche a Piacenza sarà possibile effettuare gratuitamente un check-up delle principali abilità cognitive.

A mettere a disposizione dei cittadini la propria professionalità sarà la Dott.ssa Porcu Nicoletta, che offrirà un controllo gratuito dedicato a memoria, attenzione, concentrazione, linguaggio e altre funzioni cognitive.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza particolari requisiti di età. Il check-up dura circa 45 minuti e prevede la somministrazione di alcune prove cognitive. Al termine, lo specialista fornirà una restituzione personalizzata e suggerimenti per mantenere la mente attiva ed efficiente.

Il cervello invecchia, ma non è soltanto una questione di età

La SPIM 2026 arriva in un momento in cui la prevenzione del declino cognitivo assume un’importanza crescente. Secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio di declino cognitivo e demenza non dipende esclusivamente dall’età o dalla predisposizione individuale.

Tra gli ambiti sui quali è possibile intervenire ci sono l’attività fisica, le relazioni sociali, la stimolazione cognitiva, il controllo della pressione, del diabete e del colesterolo, la qualità del sonno, la salute di vista e udito, l’alimentazione e la riduzione del consumo di alcol.

«L’idea che con l’età sia inevitabile perdere progressivamente le proprie capacità mentali è ancora molto diffusa, ma è una rappresentazione incompleta», spiega il Prof. Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all’Università Statale di Milano e presidente di Assomensana.

«Il cervello cambia durante tutta la vita e la prevenzione deve cominciare prima che compaiano difficoltà rilevanti. Conoscere il proprio funzionamento cognitivo consente di individuare i punti di forza, prestare attenzione alle eventuali fragilità e adottare comportamenti più favorevoli alla salute mentale».

Memoria, attenzione e prevenzione: tre cose da sapere

Una dimenticanza non indica necessariamente una malattia. Stress, stanchezza, preoccupazioni, sonno insufficiente e sovraccarico di informazioni possono influire temporaneamente sulla memoria e sull’attenzione.

Anche la velocità mentale non coincide con l’intelligenza. Impiegare più tempo per recuperare un nome o organizzare una risposta non significa necessariamente aver perso una conoscenza. È importante osservare il funzionamento complessivo e i suoi cambiamenti nel tempo.

Infine, il cervello non si allena soltanto con cruciverba e giochi enigmistici. Apprendere qualcosa di nuovo, coltivare interessi, praticare attività fisica, mantenere relazioni sociali e affrontare attività cognitivamente impegnative contribuisce a rendere la quotidianità più stimolante.

«Non esiste un unico esercizio capace di proteggere la mente», aggiunge Iannoccari. «È la combinazione di stimoli cognitivi, movimento, relazioni e corretti stili di vita a creare le condizioni più favorevoli. La vera prevenzione è multidimensionale e deve essere adattata alla persona».

SPIM 2026 a Piacenza: come prenotare il check-up gratuito

Durante la Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale sarà possibile prenotare il check-up gratuito con la Dott.ssa Porcu Nicoletta. Telefono: 348 823 0767 – E-mail: n.porcu@assomensana.it

I posti sono disponibili su prenotazione, nei limiti dell’agenda della specialista aderente.

Per individuare gli altri professionisti che partecipano all’iniziativa sul territorio nazionale è possibile consultare il sito di Assomensana e selezionare l’esperto più vicino.

La SPIM 2026 si svolgerà dal 21 al 26 settembre e consentirà ai cittadini di contattare direttamente gli specialisti aderenti per conoscere modalità e disponibilità del check-up.

Assomensana, associazione per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità mentali, è stata fondata nel 2004 e promuove attività di ricerca, prevenzione e divulgazione dedicate alla salute cognitiva e alla prevenzione dell’invecchiamento mentale. La SPIM rappresenta una delle sue principali iniziative nazionali di promozione sociale.