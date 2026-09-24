Sicurezza stradale, da ottobre riprendono i controlli elettronici della velocità

La Polizia Provinciale di Piacenza informa la cittadinanza che, a decorrere dal mese di ottobre, riprenderanno sul territorio provinciale i controlli elettronici della velocità mediante l’utilizzo dell’ apposita apparecchiatura, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla sicurezza della circolazione stradale.

Controlli della velocità sulle strade provinciali di Piacenza

Come illustrato dal comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re, l’iniziativa rientra nel più ampio programma di vigilanza della rete viaria provinciale ed ha l’obiettivo di contrastare uno dei comportamenti maggiormente responsabili degli incidenti stradali: il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Numerosi studi e dati statistici confermano infatti come l’eccessiva velocità costituisca un importante fattore di rischio, in grado di aumentare sia la probabilità di incidente sia la gravità delle conseguenze per conducenti, passeggeri e utenti vulnerabili della strada.

Da ottobre riprendono i controlli elettronici della velocità

I controlli riprenderanno lungo le principali arterie provinciali storicamente individuate da apposito decreto prefettizio, dopo la pausa che l’Ente piacentino aveva ritenuto di assumere in attesa delle decisioni ministeriali afferenti al corretto utilizzo delle apparecchiature in uso alle forze di polizia italiane.

Lo strumento in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, utilizzato sino allo scorso 2024, è stato ora definitivamente omologato secondo i crismi delle disposizioni attuative che attendevano il via libera del governo a livello nazionale.

Le postazioni con i box arancioni

L’occhio elettronico tornerà quindi a vigilare sul rispetto dei limiti di velocità.

Le postazioni di controllo rimarranno le medesime ancor oggi avvistabili per la presenza dai box arancioni posizionati a margine delle strade e preventivamente segnalati.

L’invito della Polizia Provinciale agli automobilisti

La Polizia Provinciale invita pertanto gli automobilisti a mantenere una condotta di guida rispettosa delle norme, adeguando sempre la velocità alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità.

La sicurezza stradale è un obiettivo comune che richiede la collaborazione di tutti. Attraverso il rispetto delle regole e comportamenti improntati alla prudenza, è possibile rendere la rete viaria provinciale più sicura per cittadini, lavoratori e visitatori.