Karate – Successo internazionale per Piacenza e la Shinanban

Importante trasferta internazionale per gli atleti piacentini del Karate Piacenza Farnesiana e della Shinanban Karate, protagonisti all’Open di Kranji, prestigiosa competizione internazionale svoltasi in Slovenia.

Gli atleti delle due società hanno partecipato alla manifestazione in rappresentanza del Centro Tecnico Regionale Emilia-Romagna Fijlkam. A guidare il Karate Piacenza Farnesiana erano il Maestro Gian Luigi Boselli, il Tecnico Giorgio Livelli, l’istruttore Pier Paolo Cagnoni e il Maestro Daniele Rillosi, mentre la Shinanban Karate era accompagnata dal Maestro Luciano Baderna.

La competizione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello appartenenti a 58 società provenienti da nove nazioni: Italia, Slovenia, Algeria, Francia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Ungheria, Serbia e Montenegro.

Ottimi i risultati ottenuti dalle due società piacentine.

Karate Piacenza Farnesiana

Medaglia d’oro per Leonardo Scanacapra, vincitore nella categoria Cadetti -63 kg.

Medaglia d’argento per Lorenzo Centonze, nella categoria Under 21 -67 kg, e per Eva Dallavalle, nella categoria Senior Open. Per Dallavalle sono arrivati anche altri importanti piazzamenti, con quattro medaglie di bronzo nelle categorie Junior -59 kg, Junior Open, Under 21 -61 kg e Under 21 Open.

Argento anche per Gaia Granelli, nella categoria Junior -53 kg.

Medaglia di bronzo per Michelle Rizzoli nella categoria Under 14 -52 kg, che ha inoltre conquistato il quinto posto nella categoria Cadette -54 kg.

Quinto posto, infine, per Ginevra Livelli nella categoria Junior -59 kg.

Shinanban Karate

Ottima prestazione anche per la Shinanban Karate, che ha conquistato una medaglia d’oro con Paul Denis Popovici, vincitore nella categoria Cadetti -57 kg. Per Popovici è arrivato anche un bronzo nella categoria Junior -61 kg.

Medaglia di bronzo anche per David Hasanov, nella categoria Cadetti -52 kg.

Un bilancio dunque di grande prestigio per le due realtà piacentine, che hanno saputo distinguersi in una competizione internazionale di alto livello, portando a casa numerose medaglie e importanti piazzamenti.

I prossimi appuntamenti agonistici vedranno impegnati gli atleti delle due società nell’Open League Fijlkam di Taranto, competizione valida per il ranking azzurro in vista dei Mondiali WKF, e successivamente nei Campionati Italiani CTR Fijlkam, in programma a Napoli.

Nella foto con la maglia verde sono presenti gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana, mentre nell’altra foto gli atleti della Shinanban Karate.