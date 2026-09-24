Volley, Serie B1 – VAP sconfitta 4-1 nell’allenamento congiunto con Crema

Il calendario di amichevoli programmato nell’ambito dell’avvicinamento al campionato di Serie B1 ha trovato la Volley Academy Piacenza ospite della Enercom Fimi al PalaBertoni di Crema. Le due squadre hanno dato vita ad un allenamento congiunto dai connotati “veri” in quanto entrambe partecipanti a un campionato di pari categoria. Nel corso della gara i due rispettivi allenatori hanno utilizzato tutte le giocatrici a disposizione.

“Questa amichevole ci ha consentito di consolidare diverse situazioni – ha dichiarato coach Fanni, responsabile tecnico della VAP – a partire da quella in attacco nel primo tocco vicino alla rete, che mi ha sicuramente soddisfatto. Da migliorare invece il lavoro che riguarda quando la palla è lontana dalla rete, come la battuta, che non ha creato grosse difficoltà alle avversarie complicando conseguentemente la situazione muro-difesa. Tuttavia, risultato a parte, lo considero un buon test per comprendere quali siano i miglioramenti da ottenere in vista dell’inizio del campionato”.

Sabato pomeriggio (ore 17) è in programma una nuova trasferta, a Trecate, sul campo della Igor Novara (B1).

Enercom Fimi Crema – Volley Acedemy Piacenza 4-1

Enercom Fimi Crema: Senatori, Moretti, Giroletti, Tommasini (L), Nozza, Munari, Soffiato, Adigne, Scuri, Guerini-Rocco (L), Scurzoni, Liberati. All. Nello Caliendo, Ivan Nichetti

Volley Academy Piacenza: Momo, Carlà (L), Lunardini, Lamberti, Mosetti, Agosto, Di Luzio, Fenzio, Abondio, Olivi, Lara-Fondin, De Servi, Ferri (L), Carli, Isitor. All. Michele Fanni, Paolo Bergamaschi

Under 17

La terza amichevole stagionale della formazione U17 della Volley Academy Piacenza si è disputata al palazzetto dello sport di San Nicolò di fronte alle pari età della Vero Volley, importante società a livello giovanile. L’allenamento congiunto si è concluso in parità, con le padrone di casa ad aggiudicarsi i primi due set e le milanesi protagoniste negli ultimi due parziali. Coach Maggipinto ha potuto così apprezzare i sensibili progressi registrati dalle sue giocatrici.

“Gli sforzi compiuti dalla squadra in allenamento stanno producendo buoni frutti sul campo – commenta coach Maggipinto – infatti abbiamo compiuto passi avanti significativi nel sistema muro-difesa, dimostrando più organizzazione oltre ad una maggiore attenzione e capacità di dare continuità all’azione. Anche la battuta sta diventando un’arma sempre più efficace, grazie a una maggiore incisività e ad una continuità che ci permette di creare difficoltà alle avversarie. Detto questo, dobbiamo continuare a migliorare sia la gestione tattica sia quella tecnica del secondo tocco d’alzata e imparare a leggere con maggiore rapidità le diverse situazioni di gioco, scegliendo soluzioni d’attacco sempre più varie ed efficaci. Nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti ma si può fare di più”.

Volley Academy Piacenza – Vero Volley Milano 2-2

(25-20; 25-17; 19-25; 14-25)

Volley Academy Piacenza: Fortunato, Riccardi, Clini (L), Sposimo, Bimbi, Tencati, Carciani, Sarasini, Sorsi, Compaore, Mosetti, Fagiani (L), De Servi, Carli, Isitor P., Paganini. All. Donato Maggipinto, Renato D’Angionella