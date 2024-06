Bicicletta contro un’auto nei pressi di Pontedellolio, grave ciclista 20enne

Grave incidente nella zona di Pontedellolio, ferito un ciclista di 20 anni. I fatti sono accaduti questa

mattina. Il giovane stava pedalando in sella alla propria bicicletta nella zona in località Cà Bastiani

quando, in seguito all’urto con un’auto, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a

terra.

Ancora da chiarire la dinamica del contatto tra la bicicletta e la vettura, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Sul posto anche i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso sul luogo del sinistro. l ragazzo, però, nel cadere ha riportato diverse lesioni, motivo per cui i sanitari hanno predisposto l’intervento dell’elisoccorso. L’eliambulanza ha cosi trasportato il ferito all’ospedale Maggiore di Parma.