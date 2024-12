Bilancio 2025-2027 e DUP, la giunta: “Prende il via l’ambizioso progetto Piacenza”. Centrodestra: “Nessun progetto, non avete una visione”

In consiglio comunale si discute del bilancio 2025-2027 e del DUP. Gli aspetti tecnici del bilancio di previsione erano già noti, a Palazzo Mercanti le parti hanno discusso dei documenti presentati dall’amministrazione. Prende il via il progetto Piacenza, commenta l’assessore Gianluca Ceccarelli.

“Prende il via il progetto Piacenza”

“I due documenti che sono in discussione ad oggi e di cui verrà richiesto a questo consesso di esprimere il proprio voto delineano la strada che questa amministrazione si è data per consegnare a fine mandato ai cittadini un preciso progetto di città. È un progetto ambizioso, sicuramente non facile da realizzare, ma stimolante. È un progetto a cui tutti noi crediamo convintamente ed al centro di tutto questo c’è il cittadino. Il progetto Piacenza inizia a prendere forma e questi due documenti, la nota di bilancio 2025-2027 e la nota di aggiornamento al duplo 2025-2027 ne sono la prova”.

“Nessun progetto”

Non avete alcun progetto, risponde invece Massimo Trespidi, della civica di centrodestra, che sottolinea l’aumento di spesa.

“Una giunta che non è in grado di fare una sintesi sulla città perché non emerge una visione piena e unitaria delle problematiche ma rincorre le urgenze e rischia quindi di muoversi in una maniera schizofrenica per tamponare le diverse falle”.

“Dal centrodestra mistificazioni”

Aumento di spesa causato soprattutto dalla prevista riqualificazione del Polisportivo. Un progetto necessario, secondo la maggioranza, unita nel giudicare positivo il bilancio, come conferma Andrea Fossati, capogruppo del Pd.

“Se andiamo a indebitarci, è il caso del Franzanti col mutuo per il credito sportivo, è per un obiettivo a medio e a lungo termine per ridare naturalmente ai piacentini, alla cittadinanza, una struttura nella fattispecie molto datata, quindi anni 60-70, rilanciandola anche dal punto di vista proprio infrastrutturale. Quindi l’aumento di spesa che viene citato spesso dall’opposizione, in qualche modo una mistificazione della realtà. Il Comune è vero, lo abbiamo già detto, sta spendendo qualcosa in più, ma sta toccando anche temi nevralgici della vita dei piacentini”.