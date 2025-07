Quanta fretta di nascere, bimbo nasce tra le mura di casa

Troppa fretta di nascere, non ha voluto attendere nemmeno il 1198. La vicenda a lieto fine è accaduta ad Agazzano dove una donna di origini statunitensi ha dato alla luce il suo bimbo oggi, lunedì 21 luglio, tra le mura di casa. La donna è stata colta di sorpresa dal momento che il termine della gravidanza non era ancora stato raggiunto. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio. Gli operatori del 118, arrivati a bordo di un’auto medica, hanno prestato le prime cure e successivamente hanno accompagnato mamma e neonato al Guglielmo da Saliceto per ulteriori accertamenti. Entrambi, però, stanno bene e in salute.

