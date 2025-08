Bobbio Film Festival 2025, il 2 agosto proiezione di “Nonostante” e il 3 del film italo francese “Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”

Con la proiezioni di “Nonostante” e “Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” prosegue il 2 e il 3 agosto alle 21.15, nella splendida cornice del borgo di Bobbio, la ventottesima edizione del Bobbio Film Festival di Marco Bellocchio.

Nonostante, proiezione sabato 2 agosto

Un uomo trascorre serenamente le sue giornate in ospedale senza troppe preoccupazioni. È ricoverato da un po’ ma quella condizione sembra il modo migliore per vivere la sua vita, al riparo da tutto e da tutti, senza responsabilità e problemi di alcun genere. Si sta davvero bene lì dentro e anche se qualche compagno di reparto si sente intrappolato, per lui ci si può sentire anche liberi come da nessun’altra parte. Quella preziosa routine scorre senza intoppi fino a quando una nuova persona viene ricoverata nello stesso reparto. È una compagna irrequieta, arrabbiata, non accetta nulla di quella condizione soprattutto le regole non scritte. Non è disposta ad aspettare, vuole lasciare quel posto migliorando o addirittura peggiorando. Vuole vivere come si deve o morire, come capita a chi finisce lì dentro. Lui viene travolto da quel furore, prima cercando di difendersi e poi accogliendo qualcosa di incomprensibile. Quell’incontro gli servirà ad accettare che se scegli di affrontare veramente il tuo cuore e le tue emozioni, non c’è alcun riparo possibile.

Ospite della serata: Il regista e attore Valerio Mastandrea.

Le Déluge, proiezione domenica 3 agosto

Quando si parla di Maria Antonietta e di Luigi XVI vengono subito alla mente merletti, alte parrucche, vestiti sgargianti, Versailles oppure la ghigliottina. Tra questi due estremi, c’è un tempo che nessuno ha mai raccontato: i pochi mesi in cui gli ultimi re e regina di Francia con i loro due figli vennero incarcerati in un castello alle porte di Parigi, in attesa di essere giustiziati. Un tempo breve e condensato, dove tutte le maschere caddero. Quelle dei due reali come figure pubbliche e private e quelle della Storia che voltò definitivamente pagina.

Ospite: Il regista Gianluca Jodice.

