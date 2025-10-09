Borgonovo celebra lo sport e i suoi valori più alti: premiata Gloria Tinaburri per il gesto di fair play ai Mondiali Giovani Cavalli

Borgonovo ha celebrato lo sport e i suoi valori più alti, domenica 5 ottobre, nell’ambito della Festa dello Sport, evento che ha coinvolto numerose associazioni sportive di Borgonovo e del territorio.

Tante le discipline presenti con stand, dimostrazioni e prove aperte al pubblico. Famiglie e appassionati hanno potuto conoscere da vicino le realtà sportive locali, testare nuove attività e vivere un pomeriggio di sport autentico e partecipato.

Ma il momento più emozionante della giornata è stato senza dubbio la consegna di un riconoscimento speciale a Gloria Tinaburri, giovane atleta di endurance e vera protagonista di un gesto che ha commosso il mondo sportivo internazionale.

Un gesto di fair play e umanità che vale più di qualsiasi podio

Gloria, appena 17enne, ha rappresentato l’Italia ai recenti Mondiali Giovani Cavalli di Endurance in Francia. Durante la gara, a pochi chilometri dal traguardo, si è trovata di fronte a una scena drammatica: una sua rivale, atleta inglese, era caduta rovinosamente insieme al cavallo, rimanendo incosciente a terra. Gloria non ha esitato: si è fermata immediatamente, ha soccorso l’atleta, ha chiamato i soccorsi e, per oltre 40 minuti, ha atteso sul posto, tranquillizzando l’infortunata e prendendosi cura anche del cavallo coinvolto.

«In quel momento non ho pensato alla gara – ha raccontato Gloria durante l’intervista a Radio Sound– Ho visto una persona in difficoltà e ho fatto ciò che mi sembrava giusto. Il risultato era secondario». Parole semplici, ma dense di significato“.

foto Cagnani

Riconoscimento speciale a Gloria Tinaburri

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Monica Patelli, dell’assessore allo sport Fabrizio Franzini, e di Diana Origgi della Bosana, la scuderia in cui Gloria si è formata sin da piccola.

Ad aprire gli interventi è stato l’assessore Franzini, che ha sottolineato il valore della Festa dello Sport come vetrina per le realtà locali e occasione di crescita educativa:

«Abbiamo voluto introdurre un riconoscimento sportivo che premi non solo il risultato, ma soprattutto i valori umani. Gloria ha dimostrato che lo sport vero è quello che sa fermarsi per aiutare», ha dichiarato.

Gloria Tinaburri ha ringraziato per il riconoscimento e ha spiegato con semplicità la scelta fatta in gara:

«In quel momento non ho pensato alla classifica, ma solo al fatto che poteva essersi fatta male e aveva bisogno di aiuto. Lo sport insegna anche questo. È stato un gesto istintivo, che rifarei senza pensarci. Ho vissuto quella giornata con grande intensità, e quando ho visto l’altra atleta a terra ho sentito che fermarmi era l’unica cosa giusta da fare. Non mi aspettavo nessun riconoscimento, per me è stato naturale: prima viene la persona, poi tutto il resto. Ricevere oggi questo premio mi emoziona e mi fa capire che anche i piccoli gesti possono lasciare un segno».

Il sindaco Monica Patelli ha sottolineato come questo gesto, spontaneo e naturale, rappresenti un esempio educativo e civico per tutti, soprattutto per i giovani, e come l’amministrazione abbia deciso di istituire questo riconoscimento proprio per valorizzare atti che incarnano i veri valori dello sport: empatia, rispetto e solidarietà. «Siamo orgogliosi di avere nella nostra comunità una giovane come Gloria, che ha saputo mettere l’etica e il rispetto per l’altro al centro della propria azione. In un mondo dove spesso si rincorre solo il risultato, il suo comportamento è un esempio luminoso per tutti, in particolare per i ragazzi. La sua è una vittoria che va oltre ogni medaglia».

Foto Cagnani

È intervenuta anche Diana Origgi, responsabile della ASD Bosana (scuola di equitazione di Gloria), ricordando il percorso della giovane atleta, cresciuta nel territorio e arrivata ai mondiali grazie a dedizione e passione. Il racconto di Gloria ha commosso il pubblico: con umiltà ha descritto il suo gesto come “normale”, affermando che “aiutare chi è in difficoltà dovrebbe essere naturale per tutti”.

Infine, è stata consegnata una pergamena ufficiale da parte del Comune, che ha formalizzato il riconoscimento con una delibera, lodando Gloria per aver incarnato “il vero spirito dello sport, che mette al primo posto la persona e non la competizione”.

Oggi Gloria continua ad allenarsi con determinazione: nel suo futuro ci sono nuovi obiettivi importanti, come la partecipazione agli Europei del prossimo anno con la maglia della nazionale. Ma, come ha dimostrato, ha già raggiunto un traguardo ben più grande: essere un esempio.

