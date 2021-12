Borgonovo, il 18 dicembre il concerto dell’Ensemble Vocale “Vox Mundi” chiude gli eventi del Natale 2021

Dopo la festa per l’arrivo di Santa Lucia (tenutasi ai piedi della Rocca municipale e dell’albero di Natale, entrambi illuminati a festa per l’occasione) a Borgonovo Val Tidone parte adesso il conto alla rovescia per il concerto dell’Ensemble Vocale “Vox Mundi” diretto da Dionilla Morlacchini che si terrà sabato 18 dicembre nella stupenda cornice della Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta: per la comunità sarà un intenso preludio alla magia della notte più attesa dell’anno.

L’evento sarà preceduto da varie attività di animazione per i più piccoli che avranno inizio, lo stesso giorno, nelle vie del centro a partire dalle 14 con l’arrivo in paese di Babbo Natale.