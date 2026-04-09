Fiera dell’Angelo, la guardia di finanza sequestra oltre 500 articoli di abbigliamento contraffatti

In concomitanza all’evento della Fiera dell’Angelo, tradizionale appuntamento che si tiene ogni anno nel Comune di Borgonovo Val Tidone in occasione delle festività pasquali, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Piacenza hanno effettuato, complessivamente, sequestri per oltre 500 articoli di abbigliamento contraffatto.
In particolare, i finanzieri del Gruppo di Piacenza, unitamente a quelli in forza alla Tenenza di Castel San Giovanni, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, hanno proceduto a monitorare gli spazi pubblici occupati per lo svolgimento della Fiera, al fine di intercettare la presenza di ambulanti intenti alla vendita di capi di abbigliamento – di noti brand di moda – a prezzi particolarmente competitivi.
Le attività di controllo condotte dalle Fiamme Gialle, improntate a garantire anche la sicurezza di tutti i cittadini presenti e il regolare svolgimento dell’evento soprattutto nelle ore di maggiore afflusso, hanno permesso di individuare diversi capi e accessori recanti segni distintivi di note case di moda che, in virtù della dubbia lecita provenienza, è sono stati requisiti per le verifiche di originalità del prodotto rinvenuto.
Gli ulteriori accertamenti, effettuati con l’ausilio delle banche e periti esperti dei marchi in questione, hanno permesso di avvalorare l’iniziale ipotesi investigativa confermandone la contraffazione.
Al termine della fiera, l’impegno dei militari del Corpo si è tradotto nel sequestro, complessivo, di oltre 500 capi di vestiario non originali, ritenuti potenzialmente nocivi per il cittadino acquirente.
L’operato dei militari, oltre a rimarcare il quotidiano impegno del Corpo volto al contrasto della contraffazione, è rivolto a salvaguardare il tessuto produttivo italiano, particolarmente esposto agli effetti dannosi del fenomeno e ad assicurare il lavoro legale, senza trascurare gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza del consumatore finale.