Studenti in Assemblea Legislativa, Quintavalla (Pd): “La loro curiosità riempie il cuore e permette di confidare nel futuro”

Nella mattinata di giovedì 9 aprile, una cinquantina di ragazzi appartenenti a due classi delle scuole primarie di Besenzone e San Pietro in Cerro, dell’Istituto comprensivo di Cortemaggiore, si sono seduti nei banchi dei consiglieri regionali in Assemblea Legislativa.

Si tratta dell’iniziativa “Porte aperte in Assemblea Legislativa”, che apre le porte del “palazzo” ai più giovani per spiegare il ruolo e le funzioni del parlamento regionale e dei suoi organi, le modalità di svolgimento dei lavori, chi sono e cosa fanno i consiglieri regionali, quali sono i rapporti con la giunta. L’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare i giovani all’istituzione regionale, quale luogo di dibattito, confronto ed esercizio della democrazia. L’iniziativa è organizzata da viale Aldo Moro all’interno del progetto Concittadini per diffondere le buone pratiche di educazione civica e partecipazione.

Il consigliere piacentino Luca Quintavalla, che ha accolto i ragazzi, commenta così l’evento di stamattina: “La visita dei ragazzi delle scuole di Besenzone e San Pietro in Cerro, dell’Istituto comprensivo di Cortemaggiore, stamattina in Assemblea Legislativa è un segnale molto positivo: la curiosità di questi giovanissimi studenti di conoscere il funzionamento delle istituzioni, la vita dell’amministrazione e l’impegno politico è un messaggio che ci riempie il cuore e ci permette di confidare nel futuro. Non è vero che i giovani non sono più interessati alla politica, siamo noi ad avere il compito di ascoltarli per avvicinare la politica al loro mondo e alle loro esigenze. È una missione da cui non possiamo prescindere – sostiene Quintavalla – se vogliamo formare una classe dirigente appassionata e competente e una popolazione consapevole e fiduciosa”.

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