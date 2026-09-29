Boxe – Piacenza fa centro: tre giorni di sport e inclusione sul Facsal

Questo weekend il piazzale del Palazzetto dello Sport di Piacenza, nuova casa della Boxe Piacenza, ha vissuto un fine settimana straordinario all’insegna dello sport a 360 gradi.

Sotto i riflettori di una location suggestiva e raramente sfruttata per eventi all’aperto, il sodalizio biancorosso, guidato dal presidente Antonio Orsi, ha firmato un vero e proprio capolavoro organizzativo, capace di riunire e valorizzare diverse discipline sportive del territorio.

La tre giorni si è aperta venerdì con la presentazione di tutte le società sportive che hanno aderito alla manifestazione. A inaugurare ufficialmente l’evento sono state anche le squadre femminili del Piacenza Calcio. A seguire, spazio alle prime emozionanti sfide sul ring, con alcuni interessanti pugili novizi: Valenza Tea (v.), Bassi Davide (p.), Marin Calderon Luis (v.), Auricchio Luigi (p.), Repetti Xavier (p.), Barkata Sayave Maroin (v.), Moustafa Mohamed (n.) ed El Hakour Miriam (v.).

Il sabato il festival sportivo è entrato nel vivo fin dal primo pomeriggio, trasformandosi in una vera e propria vetrina per i cosiddetti “sport minori”, accomunati da un importante messaggio di condivisione, partecipazione e inclusione.

Il pubblico ha potuto conoscere e provare le diverse discipline presenti negli stand allestiti per l’occasione. La Canottieri Nino Bixio ha dato la possibilità ai partecipanti di cimentarsi nella voga, assistiti dai tecnici societari Federico Fontana e Marco Savino.

A seguire, le esibizioni del Judo Kodokan Caorso, con il maestro Maurizio Ranieri, cintura nera 7° Dan e responsabile regionale per le arti marziali. Grande spettacolo anche con le coreografie aeree delle atlete della PoleArt Air Academy, sotto la direzione dell’insegnante Viviana Tosca, con sede a Roncaglia.

Non sono mancati, infine, l’energia e il dinamismo dei “Draghi”, palestra di Stefano Draghi, impegnati nel Ju-jitsu, e della Extreme Fighters di Castel San Giovanni, con i maestri Stefano Rizzi e Simone Torretta, protagonisti nelle discipline della kickboxing e del pugilato.

Contestualmente, spazio alla boxe non agonistica con un Torneo Amatoriale sponsorizzato dal Salumificio La Rocca di Castell’Arquato, che ha premiato gli atleti con alcuni dei suoi prodotti tipici, tra cui salame e coppa.

A seguire è andata in scena la seconda riunione dilettantistica, caratterizzata da un ottimo livello tecnico e accompagnata dai truck food di Francy’s Moving Bar per le bevande e de Il Carbonaro per l’offerta gastronomica.

Sul ring sono saliti i pugili dilettanti Michele Minio (p.), il debuttante Vincenzo Maione (p.), Velo Daniel (n.), Andrea Stefanoni (v.), Thomas Carcassa (p.), Betancourt Roberto e Klajdi Bylyku (v.), che hanno affrontato avversari provenienti da Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Note di merito per i due rientri sul ring di Andrea Stefanoni, autore di una prestazione di altissimo livello e capace di superare un ottimo avversario, e di Roberto Betancourt, che ha prevalso grazie alla sua iniziativa e alla fantasia pugilistica.

Ottima anche la prestazione di Klajdi Bylyku, che ha finalmente ritrovato la vittoria in una categoria di peso a lui più congeniale, quella dei 70 kg.

Il clou della serata è stato l’incontro professionistico, concluso con la meritata vittoria del pugile Ovidiu Enache. Al termine del match, insieme al suo team e al promoter Carlo Malchiodi, Enache ha annunciato al pubblico il prossimo assalto al titolo italiano, in programma l’8 dicembre a Tivoli.

L’ultima giornata è stata interamente dedicata ai campioni di domani. Ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni, provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, si sono cimentati nelle gare giovanili di pugilato a contatto controllato, coordinate dai maestri Nicola Campanini e Renato Vigevani.

Il clima è stato quello di una grande festa, accompagnata da sana competizione e tanto entusiasmo. I giovanissimi sono scesi dal ring divertiti e con la voglia di tornare presto a mettersi alla prova in altre gare.

Per la Boxe Piacenza erano presenti Riccardo Orlandi, vincitore dei due match disputati, Adriana Maliqati, Samia Oulhaj ed Errahoui Amira, chiamate sul ring per le esibizioni, e Chiara Mazzone, anche lei vittoriosa al debutto in questa tipologia di gare.

L’evento ha riscosso un eccezionale successo di pubblico e ha ottenuto ampio risalto anche sulla stampa locale.

Per la Boxe Piacenza si tratta di una scommessa vinta, un risultato che conferma la capacità della società di organizzare manifestazioni capaci di unire sport, territorio e inclusione e che proietta il sodalizio biancorosso verso traguardi sempre più ambiziosi.