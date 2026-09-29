Nina Zilli vince il Premio Lunezia Pop-Soul 2026

Nina Zilli sarà ospite del Premio Lunezia il 1° Ottobre al Mare Culturale Urbano di Milano in Zona S. Siro. Nell’occasione le sarà conferito il Premio Lunezia Pop-Soul 2026 per il valore Musical-Letterario delle Sue Opere e per il Suo talento interpretativo.

La serata prevede il concorso del Premio Lunezia Nuove Proposte seguito da Bmg e Universal insieme alla direttrice Loredana D’Anghera, a partire dalle ore 19h15. La cerimonia di premiazione di Nina Zilli si svolgerà alle 21h30 circa.

Ecco i Finalisti del Premio Lunezia Nuove Proposte 2026, previsti nella fase milanese del 1° Ottobre presso il locale Mare Culturale Urbano a Milano in Zona S. Siro. Ore 19h15.

Daniele Bianconi in arte “Daniele White” con il brano Freud da Fiumicino

Arianna Chiara De Piccoli con il brano Che fortuna da Legnano (MI)

Asia Di Venanzio con il brano Mi cerchi domani da Pomezia (RM)

Luca Fallini in arte “Luca Fol” con il brano Diktat da Rimini

Pietro Innocenti con il brano Se domani da Molino del Piano Pontassieve (FI)

Claudio Cosimo Lalli in arte “Cola Siel” con il brano SIEL da Carrara

Fabrizio Luglio con il brano L’aria da Napoli

Giulia Lazzerini in arte Giula con il brano Niente di serio da Monza

Caterina Landucci in arte “La Landucci” con il brano Caffè da Lucca

Ivana Pellicanò in arte “Lilèi” con il brano La direzione dell’amore da Roma

Gianpaolo Siano in arte “Giansi” con il brano Niente per noi da Roma

Luigi Sigismondi con il brano Clark Kent da Milano

Francesco Scagliarini in arte Yume con il brano Marmellata da Cervaro (FR)

Nicolò Spagnoli in arte “Aria” con il brano Adrenalina da Roma

Lucia Rizzo in arte “Lucia” con il brano Fimmina da Gravina di Catania (CT)

Lara Tiozzo in arte “Lars” con il brano Pezzi di caos da Bra (CN)

Luca Zazzi con il brano La Soluzione da Bormio (SO)

Il Premio Lunezia è un importante festival e riconoscimento musicale italiano nato nel 1996 in Lunigiana (tra Aulla e La Spezia), dedicato al valore musical-letterario nella canzone. Fa luce sul valore emozionale delle canzoni che nasce dall’osmosi tra melodia e testo.

Il Premio Lunezia viene assegnato ogni anno anche durante il Festival di Sanremo in Sala Stampa.

Continua la partnership del Premio Lunezia con l’Istituto Gaslini l’Ospedale dei Bambini e la Fondazione GaslinInsieme a sostegno del Progetto di Musicoterapia.

Per eventuali donazioni:

https://donaora.gaslininsieme.org/premiolunezia-musicoterapia