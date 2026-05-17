Presentazione del volume “Mal di Stato-Il ritorno della mano pubblica nell’economia italiana” di Stefano Cingolani il 20 maggio

Mercoledì 20 maggio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, nuovo appuntamento con la stagione culturale della Banca di Piacenza con la presentazione – in collaborazione con Arca Fondi SGR – del volume “Mal di Stato-Il ritorno della mano pubblica nell’economia italiana” di Stefano Cingolani (Rubbettino Editore), a cura dell’autore in dialogo con Simone Bini Smaghi, vicedirettore generale di Arca Fondi SGR. Saluti istituzionali del vicedirettore generale dell’Istituto di credito Lodovico Mazzoni.

Stefano Cingolani è giornalista e scrittore, specializzato in politica estera ed economia, editorialista del quotidiano Il Foglio. Ha lavorato a l’Unità, al Mondo, al Corriere della Sera (principalmente da New York e da Parigi), all’agenzia ApBiscom e al Riformista. È autore dei volumi Le grandi famiglie del capitalismo italiano (Laterza 1990); Guerre di mercato (Laterza 2002); Bolle, balle & sfere di cristallo (Bompiani 2011) e Il capitalismo buono (Luiss University Press 2020).

Il libro analizza la “restaurazione statalista” italiana, dove lo Stato agisce contemporaneamente da arbitro e giocatore, favorendo oligarchie politiche ed economiche. Il testo individua sette direttrici dell’intervento statale: uso politico delle partecipate, espansione della Cassa Depositi e Prestiti, uso eccessivo del golden power, rinazionalizzazioni, interferenza nella governance aziendale, capitalismo clientelare e il contrasto con la nuova economia italiana (il “quinto capitalismo”).

Ai partecipanti sarà consegnata copia del volume, fino ad esaurimento.Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

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