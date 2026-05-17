Il Piacenza sbanca Lentigione e vince i play-off! Mustacchio e Manuzzi fanno festeggiare i biancorossi

Il Piacenza riscatta una stagione deludente e conquista i play off della serie D girone D, battendo in finalissima il Lentigione. Franzini conferma il 4-4-2 visto in semifinale a Pistoia con Mustacchio largo a destra a centrocampo, Lord sulla fascia opposta e D’Agostino di supporto a Campagna, falso nueve. Ed è proprio Campagna a costruire il vantaggio biancorosso: al 57′ addomestica un pallone in area e prima di calciare viene messo a terra. Per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Mustacchio non sbaglia. La gara rimane apertissima, poi Campagna lascia il campo a causa dei crampi. Al suo posto entra Manuzzi. Al 83′ è proprio l’attaccante a siglare il raddoppio, prima ricevendo un cross di Lord dalla sinistra, poi controllando la sfera per girarsi di prima intenzione, battendo imparabilmente il portiere.

Il gol, festeggiato dai tanti tifosi biancorossi presenti al Volante Levantini decide la sfida e questi play-off che, è bene ribadirlo, non garantiscono affatto la promozione, ma consentono ai biancorossi di entrare in una sorta di ranking per l’eventuale ripescaggio in serie C, che rimane molto difficile. Da domani, in ogni caso, si giocherà un’altra partita, tutta fuori dal rettangolo verde, per garantire al club di via Gorra il miglior futuro possibile.

Le formazioni

Lentigione (4-3-3): Gasperini, Masini, Mele, Bita, Alessandrini, Penta, Nappo, Pari, Nanni, Battistello, Mordini. All. Pedrelli

A disposizione: Cheli, Cavacchioli, Nava, Cardona, Panigada, Montipò, Cellai, Miglietta, Cubini

Piacenza (4-4-1-1): Ribero, Sbardella, Silva, Martinelli, Berin, Mustacchio, Poledri, Mazzaglia, Campagna, Lord , D’Agostino, Campagna. All Franzini

A disposizione: Kolgecaj, Zaffalon, Putzolu, Ganz, Manuzzi, Cabri, Garnero, Ciuffo, De Vitis

La partita

Primo tempo

Indiavolato il tifo dei sostenitori biancorossi. Franzini sembra confermare le idee di domenica scorsa

4′ Calcio d’angolo per il Piacenza. D’Ago la mette in mezzo, poi Lord la addomestica, D’Ago serve Poledri, che la mette sul secondo palo, poi Nappo rinvia. Solo Bertin nella metacampo biancorossa…

6′ Contropiede del Lentigione Mustaccio capisce tutto.

9′ Ammonito Martinelli che commette fallo sulla ripartenza di Nanni.

12′ Ammonito anche Nanni.

14′ Primo tiro in porta per il Lentigione: c’è una conclusione che viene deviata. Ribero non ha nessun problema a bloccare la sfera ed evitare anche il corner.

28′ Secondo corner per il Piacenza. Nulla di fatto sugli sviluppi.

38′ Pericolo per il Piacenza! Nanni colpisce il palo esterno!

40′ Calcio d’angolo per il Piacenza. Sugli sviluppi Lord controlla un pallone in area e prova a tirare in porta. Gasperini blocca.

45′ Finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0, i locali hanno colpito un palo con Nanni, gara apertissima

Secondo tempo

Iniziata la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni.

46′ D’Ago guadagna il fondo ed effettua un cross sul secondo palo, ma il Lentigione riconquista la sfera.

57′ Lord appoggia per Campagna cerca di tirare in porta, ma viene messo a terra: è calcio di rigore. Mustacchio dagli 11 metri Piacenza in vantaggio!

Contropiede fulminante del Piacenza e quarto corner. D’Agostino pronto alla battuta, poi Mustacchio di testa viene anticipato al portiere.

Ammonito Poledri

63′ Esce Pari entra Montimpò

66′ Masini serve Montimpò, il suggerimento d’esterno è un filo lungo e Ribero anticipa tutti

Esce Campagna con i crampi entra Manuzzi.

79′ Entra Cellai esce Battistello.

83′ Raddoppio del Piacenza! Manuzzi riceve un pallone da Lord e si gira di prima intenzione infilando Gasperini!

90′ Quattro minuti di recupero. Corner per il Piacenza



Il pre gara

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