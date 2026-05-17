Continua il monitoraggio nelle zone della movida, controllate 150 persone e tre locali

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Via Roma, Viale Dante, Via Alberoni, Viale Pubblico Passeggio) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 78 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllati 14 veicoli.

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diversi locali della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e Polizia Locale (per un totale di nr. 11 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona di V.le Dante, estendendoli anche alla zona del Pubblico Passeggio, Corso Europa e via Emilia Pavese.

Nella serata di ieri sono state identificate complessivamente 72 persone, di cui 28 con precedenti di Polizia, controllati 09 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy