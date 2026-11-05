Burraco e Solidarietà l’8 novembre 2026 a Piacenza con la Croce Rossa

Domenica 8 novembre, alle ore 15:00, torna il Torneo di Burraco Solidale organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, nella suggestiva Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, in Via E. Parmense 67.

Un appuntamento che rinnova il legame tra convivialità e solidarietà, offrendo ai partecipanti l’occasione di trascorrere qualche ora insieme e, allo stesso tempo, contribuire concretamente alle attività di sostegno rivolte alle famiglie in difficoltà economica di Piacenza e provincia.

Attraverso le proprie attività sociali, la Croce Rossa di Piacenza è quotidianamente al fianco delle persone più vulnerabili, offrendo ascolto, vicinanza e aiuti concreti. Il torneo rappresenta un’ulteriore occasione per coinvolgere la comunità in questo impegno, dimostrando come anche un semplice momento di svago possa fare la differenza.

La quota di partecipazione è di 25 euro e comprende buffet e premiazione delle coppie vincitrici. Il ricavato sarà interamente destinato alle attività sociali del Comitato.

La Croce Rossa di Piacenza invita tutta la cittadinanza a partecipare, per trasformare ancora una volta la passione per il burraco in un gesto di solidarietà.

Per informazioni e iscrizioni: Adriana – 339 392 8608.