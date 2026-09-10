“Calcio d’angelo”, istituzioni piacentine in campo a favore dell’associazione italiana sclerosi multipla

L’evento sportivo benefico denominato “Calcio d’angelo”, battezzato lo scorso anno con un torneo misto di calcio a cinque, prenderà vita anche quest’anno per iniziativa del CONI Provinciale di Piacenza e dalla Guardia di Finanza di Piacenza.

L’edizione 2026 di “Calcio d’angelo”, evento nel segno dello sport e soprattutto della solidarietà, è stato presentato oggi in una conferenza stampa al Comando piacentino delle Fiamme Gialle alla presenza del Comandante provinciale, col. Massimo Amadori, del Delegato Provinciale CONI, Robert Gionelli, di Daniela Reggiori, Presidente provinciale dell’Asociazione Italiana Sclerosi Multipla – realtà a cui sarà destinato il ricavato di questa iniziativa benefica – e di Valter Bulla, che anche quest’anno ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa al pari dell’ex Presidente provinciale del CONI, Stefano Teragni.

Il torneo si svolgerà lunedì 28 settembre dalle ore 18.00 alle 20.30 sul campo da calcetto che si trova all’interno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in Via Emilia Pavese. E in campo, a contendersi il trofeo ma soprattutto a giocare per una giusta causa, scenderanno, oltre a quella delle Fiamme Gialle piacentine, anche le squadre della Questura di Piacenza-Polizia di Stato, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comune di Piacenza, della Provinciale di Piacenza, della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Croce Rossa e di ANPAS Piacenza.

“Un grazie a tutte le istituzioni che ancora una volta hanno accettato il nostro invito – hanno detto Gionelli e il col. Amadori – a partecipare a questo torneo benefico. L’ennesima dimostrazione della sensibilità che caratterizza la comunità piacentina, ma anche del valore sociale dello sport”.

Un grazie ribadito anche da Daniela Reggiori e dai rappresentanti di AISM presenti alla conferenza stampa. “Ogni aiuto per noi rappresenta un grande gesto di umanità e di solidarietà. Abbiamo tante esigenze a cui far fronte per migliorare la vita delle persone affette da sclerosi multipla, e anche lo sport, che oggi ci offre il suo aspetto benefico, rappresenta un aiuto concreto per chi deve convivere con questa patologia degenerativa”.

Oltre a quello dell’Associazione italiana arbitri, che metterà a disposizione i direttori di gara per il torneo, “Calcio d’angelo” si avvale anche dell’amichevole sostegno di alcune aziende piacentine: Bulla, Delta Rem Autodemolizioni, AssiPiacenza, Coro Marketing e Piacentina Integrated Logistic.

