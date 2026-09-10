Rugby – Un sabato da Leoni: la famiglia Lyons apre la stagione con il Trofeo Capuzzoni

Il 12 settembre sarà Un sabato da Leoni per la famiglia bianconera, che darà il via alla stagione sportiva con un grande pomeriggio di festa. Lo Stadio Walter Beltrametti sarà il grande palcoscenico per una giornata in cui le squadre Lyons scalderanno i motori e saluteranno i propri tifosi.

La 25a edizione del Trofeo Capuzzoni

Piatto forte del giorno in apertura di pomeriggio, con la 25a edizione del Trofeo Capuzzoni, ormai storico appuntamento che coinvolge Rugby Lyons e AS Rugby Milano in memoria dell’ex giocatore Massimiliano Capuzzoni, bandiera di entrambe le squadre e nazionale azzurro nella sua carriera. I Leoni, che da tre anni difendono lo Shield in palio, per questa sfida affidano l’onore della difesa alla Squadra Cadetta, che farà così il suo esordio stagionale col primo test. Non una banale amichevole, ma una sfida sentita, che negli ultimi anni ha riscosso grande successo e passione tra le due compagini, unite nel ricordo dell’indimenticato “Capu”. Non sarà facile per i bianconeri, che di fronte si troveranno una formazione milanese che milita in Serie A2 e che ha ben figurato nella passata stagione, ma la sfida sarà senz’altro un banco di prova importante per i giovani Leoni allenati da Daniel Stead, Totò Di Milito e Davide Baracchi in vista della prossima stagione di Serie B. Il calcio d’inizio del Trofeo Capuzzoni sarà alle 14.30, con il Beltrametti tenuto a festa per questo inizio di una nuova, grande stagione.

Avversario: CUS Torino

Dopo la partita e le tradizionali premiazioni, sarà la Prima Squadra Lyons a scendere in campo per l’ultimo test prestagionale. Di fronte ai bianconeri ci sarà l’ambizioso CUS Torino, finalista di Serie A nella passata stagione, a un passo dalla promozione in massima serie. Un buon avversario per i bianconeri, che dopo l’uscita in crescendo di sabato 5 settembre ad Aosta (Pareggio con Viadana e sconfitta di misura con Biella su 40 minuti) vuole mettere in mostra i propri miglioramenti davanti al pubblico di casa. Ci si aspetta un grande pubblico per sostenere e salutare i Leoni, pronti alla sfida e ad iniziare al meglio la stagione.

A fare il tifo per i propri beniamini ci saranno anche i Leoncini del minirugby, che dalle ore 15.00 si ritroveranno allo Stadio Beltrametti per un Open Day dimostrativo aperto a tutti i ragazzi che vogliono provare il nostro sport. Sul campo Numero 2 dell’impianto i nuovi arrivati verranno accolti da giochi, sorrisi e gadget, per un pomeriggio a tutto divertimento con i nostri educatori del minirugby. Vi aspettiamo!