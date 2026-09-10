Volley, Serie B – Elio Cormio e il “doppio incarico” alla Canottieri Ongina: schiacciatore e da quest’anno anche preparatore atletico

Prosegue la preparazione della Canottieri Ongina in vista del prossimo campionato di serie B maschile. All’orizzonte per la squadra guidata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi c’è la novità del mini-ritiro a Pievepelago (Modena), da venerdì a domenica sull’Appennino con quattro allenamenti a chiudere la settimana di lavoro iniziata lunedì scorso. Un’altra novità di questa nuova stagione è il doppio ruolo di Elio Cormio, confermato schiacciatore dopo la scorsa stagione in posto quattro e quest’anno impegnato anche nel ruolo di preparatore atletico.

“Quest’anno i ragazzi sono molto concentrati sulla forza generale, al centro di un lavoro già in off season. Partire con un background di forza fatta durante l’estate è importante per evitare infortuni. E’ stato un lavoro pesante, anche la parte di preparazione continua su questa strada, con metabolico e forza. Ora siamo alla terza settimana di allenamenti e ci avviciniamo alle prime amichevoli. I ragazzi sono carichi a livello fisico, non saranno brillanti nell’esecuzione dei gesti tecnici, ma fa parte dell’iter di questo periodo. Pian piano abbasseremo i volumi di lavoro per permettere una fase di supercompensazione a livello muscolare e di rilassamento del sistema nervoso per creare adattamento e iniziare la modifica del lavoro in vista della stagione per essere brillanti e pronti per affrontare le giornate di campionato”.

Quindi aggiunge

“Il mio doppio incarico? Mi vedo abbastanza bene, è anche il mio lavoro, poi essendo all’interno del gruppo è più facile perché ci conosciamo già. La parte più complicata – sorride – è il mio autolesionismo: non posso lamentarmi del lavoro da svolgere perché l’ho prescritto io. Scherzi a parte, ho avuto feedback positivi dai ragazzi, penso che la strada sia quella giusta e raccoglieremo i frutti prossimamente. Il lavoro di staff è perfetto: con allenatori e fisioterapista c’è grande sintonia. Tirando le somme, il bilancio è molto positivo”.