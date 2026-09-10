Ciclismo – Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) è la “regina” del Giro della Lunigiana Donne

E’ ancora griffato Bft-Burzoni VO2 Team Pink il Giro della Lunigiana Donne, con le “panterine” che aggiungono una riga nell’albo d’oro. Dopo il successo 2025 di Elisa Bianchi, quest’anno la squadra piacentina ha conquistato la manifestazione per Donne Juniores con Alessia Orsi, modenese classe 2008 e vincitrice oggi della seconda e ultima tappa, proprio come l’anno scorso.

Alessia – già quinta ieri nella prima frazione – ha completato l’opera sfrecciando sul traguardo di La Spezia, con la gemella Martina ottava. in classifica generale, ottavo posto per Giulia Costa Staricco, seconda ieri e che ha difeso fino in fondo la maglia arancione dei Traguardi volanti.

“La squadra puntava tanto a questo Giro, abbiamo fatto bene ieri con Giulia Costa Staricco e volevamo difendere la sua Maglia. Però l’obiettivo principale era un altro, ed eravamo un po’ deluse dopo la volata di ieri. Quando ho visto che sulla salita finale è inizata la selezione, e che ero una delle più veloci, ho cominciato a pensare che si potesse vincere.

Però questi finali in gruppi ristretti sono più difficili da controllare, e quando Linda Rapporti ha provato ad anticipare, ci siamo trovate in una situazione più complicata. Mia sorella Martina è stata eccellente, e io dovevo per forza ripagare il suo lavoro. Tappa e maglia, non possiamo lamentarci di nulla, e per me è bello vedere il mio nome in un albo d’oro così prestigioso”.