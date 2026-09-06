Festa dello Sport 2026 a Roveleto di Cadeo dall’11 al 13 settembre

6 Settembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Festa dello Sport 2026 a Roveleto di Cadeo dall’11 al 13 settembre

Festa dello Sport 2026 a Roveleto di Cadeo dall’11 al 13 settembre. Un evento pieno di divertimento, musica e ottimo cibo grazie alla presenza degli stand gastronomici.

Per quanto riguarda il programma si parte venerdì con The Therapy, mentre sabato la serata con i Bandaliga prevede una grande sorpresa, la presenza di 2 ospiti d’eccezione: i musicisti storici di Ligabue: Antonio Rigo Righetti al basso e Robby Pellati alla batteria.

Infine domenica spazio al rock dei Deltarem. La Festa dello Sport 2026 si tiene a Roveleto di Cadeo nel Piazzale delle Feste.

L’evento, proposto dalla locale Pro Loco è ingresso libero.

Festa dello Sport 2026 a Roveleto di Cadeo dall’11 al 13 settembre

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