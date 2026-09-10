Volley – La VAP presenta ufficialmente la stagione 2026-27

Grande successo per l’evento organizzato dalla Laminati Cavanna Academy nella propria sede in località Ponte Trebbia, dove si è svolta la conferenza stampa della Volley Academy Piacenza e di seguito lo “Sponsor Day” alla presenza delle società sportive Piacenza Calcio femminile, Virtus Calcio e VAP.

Per quanto riguarda il volley femminile, dopo i saluti della padrona di casa, Anna Paola Cavanna, ha preso la parola il presidente della Volley Academy Piacenza, Corrado Marchetti, illustrando la nuova stagione agonistica delle formazioni giovanili under 19 presente anche nel campionato di Serie B1, under 17 presente anche nel campionato di Serie C, e under 15 presente anche nel campionato di Prima Divisione. Il presidente ha inoltre sottolineato i miglioramenti caratterizzanti la nuova stagione a livello dirigenziale, di staff tecnico e di strutture, confermando il rapporto di collaborazione con le società Mio Volley Piacenza, In Volley Piemonte e Orago Volley Varese e il proseguimento del progetto “sociale” con il sitting volley. Ha concluso il suo intervento con una speranza: il salto in Serie A3.

Elena Koleva, quale neo direttore sportivo, ha illustrato il proprio obiettivo: aiutare il più possibile le giocatrici e lo staff tecnico delle squadre mettendo a disposizione la sua esperienza maturata in tanti anni di volley ad altissimo livello.

Michele Fanni, allenatore della squadra U19-B1, si è detto soddisfatto del potenziale a sua disposizione, potendo contare su di una U19 rinnovata e rinforzata da giocatrici che hanno vissuto l’esperienza della categoria seniores, offrendo così ampie possibilità di scelte.

L’intervento dell’assessore allo sport Mario Dadati si è focalizzato sulla qualità del progetto VAP e sulle legittime ambizioni a livello agonistico: di riflesso un’opportunità anche per il territorio.

Il presidente del CONI Piacenza, Robert Gionelli, riferendosi al progetto VAP ha parlato di orgoglio, perché nato con l’idea di creare un’eccellenza sportiva riuscendovi già al suo inizio, prestando grande attenzione alle strutture, all’assetto manageriale, alla direzione tecnica e soprattutto al rispetto dei valori fondamentali dello sport.