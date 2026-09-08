“Notte gialla” con Coldiretti: il 13 settembre una giornata tra sapori, musica, sport e attività per bambini

Domenica 13 settembre 2026 Piazza Cavalli e via Calzolai ospiteranno il Villaggio Coldiretti Piacenza. Dalle 9 alle 23 mercato contadino, street food, laboratori didattici, spettacoli e sport. In serata spazio alla “Notte Gialla in piazza”.

La manifestazione avrà inizio alle 9:00. L’inaugurazione alle 11:00 avverrà alla presenza delle autorità e con il tradizionale taglio della forma di Grana Padano, curato dalla Latteria Sociale Lo Stallone. Per tutto il giorno piazza Cavalli si trasformerà inoltre in un villaggio dello sport all’aperto dedicato a famiglie e bambini, in continuità con il progetto “Educazione alla Campagna Amica” che Coldiretti porta avanti da trent’anni nelle scuole piacentine. I più giovani potranno mettersi alla prova con minivolley, minibasket, minirugby, tennis, canottaggio e persino minimoto elettriche grazie alla collaborazione delle società sportive del territorio.

A scandire il ritmo della giornata sarà la diretta radiofonica di Radio Sound. Nel pomeriggio, a partire dalle 17:00, spazio alle evoluzioni acrobatiche di Activa Ginnastica Artistica, a cui seguirà dalle 18:00 il debutto vero e proprio della Notte Gialla tra aperitivi contadini, l’animazione di Pianomania e le esibizioni di band emergenti. La serata culminerà infine dalle 20:00 con la musica live della iBaio Live Band, pronta a far ballare la piazza fino alla conclusione dell’evento.

La presentazione è svolta stamane presso la sala del Consiglio comunale in Municipio. Insieme all’assessore al Marketing Territoriale del Comune di Piacenza Simone Fornasari sono intervenuti il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizzioli, Valerio Galli responsabile di Campagna Amica, Angela Usardi di Activa, Simone Baiardi in rappresentanza di iBaio Live Band e Rita Nigrelli di Radio Sound.

Una giornata di festa

Il cuore di Piacenza si tinge di giallo per una giornata dedicata all’agricoltura, ai prodotti del territorio e al divertimento. Domenica 13 settembre 2026, dalle 9 alle 23, Piazza Cavalli e via Calzolai ospiteranno il Villaggio Coldiretti Piacenza, con un ricco programma di iniziative rivolte a grandi e piccoli.

Per tutta la giornata il centro cittadino diventerà un punto d’incontro tra il mondo agricolo e il pubblico. Tra le iniziative annunciate figurano street food e mercato contadino, un’occasione per avvicinarsi alle produzioni agricole e ai sapori del territorio.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie, grazie ai laboratori didattici per bambini, mentre l’intrattenimento sarà affidato a musica dal vivo e spettacoli. Non mancherà l’attività fisica, con lo sport in piazza che completerà il programma della manifestazione.

Dalle 18 la “Notte Gialla in piazza”

Con l’arrivo della sera il Villaggio cambierà atmosfera. Dalle 18 alle 23 sarà infatti protagonista la “Notte Gialla in piazza”, che accompagnerà il pubblico fino alla conclusione della manifestazione.

L’appuntamento offrirà così un’intera giornata da vivere nel centro storico di Piacenza, combinando agricoltura, gastronomia, attività per bambini, sport e intrattenimento.

Il Villaggio Coldiretti Piacenza è in programma domenica 13 settembre, dalle 9 alle 23, in Piazza Cavalli e via Calzolai. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza e si inserisce nel percorso verso Piacenza 2033.