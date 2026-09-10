Tennistavolo – Al via la stagione 2026/27: circa 300 pontisti al Trofeo Teco di Cortemaggiore

Parte ufficialmente la stagione agonistica 2026/27 del Tennistavolo Cortemaggiore e lo fa nel migliore dei modi, con il primo torneo Open nazionale, appuntamento ormai diventato un importante punto di riferimento nel circuito e nel calendario individuale della FITET nazionale.
Ancora una volta, i numeri e la partecipazione danno ragione all’organizzazione del club magiostrino: saranno infatti circa 300 i pongisti che scenderanno in campo per contendersi il Trofeo Teco.
Cortemaggiore sarà nuovamente invasa da atleti provenienti da numerosi sodalizi di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Marche, Toscana, Abruzzo, Campania, Sardegna e Liguria.
Le gare saranno tutte individuali, con competizioni maschili e femminili suddivise in cinque diverse categorie, in grado di raggruppare vari livelli agonistici.
IL PROGRAMMA DELLE GARE
SABATO 12
- Ore 9.00 – OPEN 1: 1-500 maschile / 1-50 femminile
- Ore 10.30 – OPEN 4: 1201-4000 maschile / 91-300 femminile
- Ore 13.30 – OPEN 7: fino a 5000 maschile / fino a 350 femminile
DOMENICA 13
- Ore 9.00 – OPEN 6: fino a 3800 maschile / fino a 230 femminile
- Ore 13.30 – OPEN 8: fino a 6200 maschile / fino a 450 femminile
Tutte le gare saranno disputate con una prima fase a gironi all’italiana, seguita dal tabellone a eliminazione diretta.
A differenza di altre manifestazioni in programma nello stesso fine settimana, Cortemaggiore darà spazio anche al tabellone di consolazione, offrendo così agli atleti una possibilità in più di continuare a gareggiare anche dopo l’eventuale eliminazione dalla competizione principale.
Sotto la guida del conosciuto GA unico Carmine Vitale, il Tennistavolo Cortemaggiore metterà in campo, come sempre, una folta squadra di addetti ai lavori, atleti, tecnici e organizzatori, pronti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione.
GRANDE ATTESA PER L’OPEN 1
Scendendo nei particolari, grande interesse è rivolto alla massima categoria, l’Open 1, che si preannuncia di altissimo livello e particolarmente combattuta.
Tra i nomi più interessanti ai nastri di partenza figurano Lorenzo Ragni della Bagnolese, Alessandro Di Marino del Vasto, Erik Paulina di Trieste, Giacomo Cerea di Villa Romanò, Attilio Serti di Avellino, Giulio D’Arcangeli del Torre del Greco e Paolo Spinozzi del Montemarciano.
Si prospetta quindi un grande weekend di sport, con Cortemaggiore pronta ancora una volta a diventare il centro del tennistavolo nazionale e a inaugurare nel migliore dei modi la nuova stagione agonistica.