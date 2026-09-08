A San Nicolò torna il “Galà dello Sport” l’11 settembre, presentazione delle realtà sportive e grande divertimento con il Radio Sound Quiz Show

A San Nicolò torna il “Galà dello Sport” l’11 settembre: presentazione delle realtà sportive del territorio e grande divertimento con il Radio Sound Quiz Show. In Piazza della Pace il Comune di Rottofreno, ripropone un appuntamento pensato per celebrare lo sport, le associazioni e tutta la comunità locale, che l’anno scorso ebbe un grandissimo successo.

La manifestazione prenderà il via alle 18:30 con lo street food, per poi passare alle 20:30, con la presentazione delle associazioni sportive del territorio di Rottofreno.

A partire dalle 21:30 spazio all’intrattenimento con il Radio Sound Quiz Show, momento di musica, canto, ballo e gioco con la storica emittente piacentina che sta festeggiando i 50 anni di attività.

A San Nicolò torna il “Galà dello Sport” l’11 settembre