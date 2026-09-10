Dynamic Expo nell’area del Salumificio Peveri Carlo il 13 settembre, motori in esposizione statica e circuito con passerella dinamica – AUDIO

Domenica 13 settembre, dalle 8 alle 19, a Chiaravalle della Colomba (Alseno) è in programma la quarta edizione di Dynamic Expo, una giornata dedicata agli appassionati di moto, motori, sport e specialità gastronomiche.

La manifestazione si svolge nell’area del Salumificio Peveri Carlo, con ingresso gratuito, e propone l’esposizione statica di moto, affiancata da un vero e proprio circuito per la passerella dinamica attorno al centro storico. Gli iscritti possono partecipare a turni nelle fasce orarie 8:30-11:00 e 14:00-17:00.

Remo Peveri ha spiegato che nell’organizzare l’evento si è cercato di presentare il meglio del settore delle moto e delle auto sportive. “Così abbiamo la possibilità sia di vederle ferme, di ammirarle e sia di vederle anche in movimento, perché abbiamo creato una passarella dinamica attorno al paese. Si tratta di un giro da circa due chilometri, chiuso il traffico, dove a turni faremo girare tutte queste eccellenze e così le potremo anche sentire in moto e apprezzarne non solo l’estetica ma anche il rumore“.

Particolare attenzione è dedicata anche ai più giovani – prosegue Peveri – grazie alla presenza della Junior School Motocross, con una pista dedicata agli under 16 anni. L’iniziativa è realizzata con la partecipazione del partner ufficiale Yamaha, offrendo ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi a questo mondo. A completare la giornata si tiene il Mercatino dei Creativi, con proposte di artigianato e creazioni originali.

Nell’evento è prevista inoltre una presenza speciale per gli amanti del fumetto, come quella del corner di UNDERCOMICS, e tra gli ospiti della manifestazione è prevista la presenza anche del campione Marco Dall’Aglio.

Appuntamento domenica 13 settembre, dalle 8 alle 19, nell’area Salumificio Peveri Carlo, dove si possono gustare anche le specialità della storica azienda piacentina.