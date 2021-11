Calcio dilettanti, tutti i risultati del weekend: prima vittoria per l’Agazzanese

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino. Goleada della Pontenurese che domina contro la Viarolese (1-6). Rinviata per maltempo tutte le partite in programma della Seconda Categoria B. L’Agazzanese registra la prima vittoria stagionale, mentre l’Alsenese supera la Bobbiese al vertice in Promozione.

Eccellenza

Dopo 10 partite, finalmente l’Agazzanese centra la prima vittoria stagionale al termine di una partita pazza con il Felini . Gli amaranto segnano 3 gol nella prima mezz’ora di gioco, reti che vengono però recuperate dal Felino che al 87’ porta il risultato sul 3-3. La squadra di Piccinini non ci sta e in pieno recupero trova il 4-3 grazie ad un gran gol a giro di Matrototaro. Vince una partita importantissima anche il Nibbiano&Valtidone, che di misura supera il Piccardo Traversetolo (1-0 con gol di Maione).

In campo anche:

Bibbiano San Polo – Arcetana 0-2

Fidentina – Colorno 3-2

Modenese – Campagnola 2-1

Real Formigine – Cittadella Vis Modena 0-1

Salsomaggiore – Rolo 0-0

Ha risposato la Sanmichelese.

Promozione

Gol a profusione della Pontenurese, che in casa del fanalino di coda Viarolese domina e vince 6-1. L’Alsenese scavalca la Bobbiese e resta sola al comando grazie alla vittoria per 1-0 contro la Futura Fornovo Medesano. I neroverdi, infatti, non vanno oltre il 2-2 in rimonta nel derby contro il Gotico Garibaldina. Pareggio a reti bianche nel big match tra Castellana Fontana e Carignano. Dura sconfitta per il Vigolo Marchese per 3-0 contro il Tonnotto San Secondo.

In campo anche:

Fiore Pallavicino – Langhiranese 0-0

Polisportiva Il Cervo – Noceto 4-2

Prima Categoria

Vince 2-1 lo Zibello contro il Fidenza e accorcia le distanze rispetto alla capolista Carpaneto Chero, protagonista di un passo falso contro la Sarmatese (1-3). Bella vittoria della Borgonovese per 3-0 contro lo Ziano.

In campo anche:

Podenzano – Pontolliese Gazzola 1-3

Sannazzarese – Spes Borgotrebbia 2-1

Vigolzone – Rottofreno 1-2

Ha riposato lo Sporting Fiorenzuola.

Seconda Categoria

Vince 1-0 il San Nicolò Calendasco nella sfida interna contro il San Rocco e raggiunge in testa alla classifica lo Junior Drago, che non va oltre il pareggio per 1-1 contro il San Giuseppe. 2-1 in rimonta, infine, del Gossolengo Pittolo contro la Turris.

In campo anche:

Audax Libertas – San Corrado 1-1

Niviano – Bobbio Perino 2-0

San Lazzaro – Gragnano 1-2

San Filippo Neri – Rivergaro rinviata per impraticabilità del campo.

Rinviato causa maltempo tutto il girone B di Seconda Categoria.

Terza Categoria

La Virtus Piacenza vince in trasferta nella tana della Folgore per 2-1. 3-1 del Cadeo contro il Farini Bettola. Infine, pareggio a reti bianche 0-0 nel big match tra Lyons Quarto e Pianellese.

In campo anche:

Bivio Volante – Fulgor 2-1

Gerbidosipa – Alseno 1-1

Primogenita – San Giorgio rinviata per impraticabilità del campo

San Polo – Travese 3-2

Vernasca – Gropparello 0-0

