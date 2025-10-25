Fiorenzuola – Fabbrico LIVE, dalle 15:00 su RadioSound

25 Ottobre 2025 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, live, Notizie, Sport
Fiorenzuola - Fabbrico
Segui Fiorenzuola – Fabbrico LIVE, dalle 15:00, con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta il Fabbrico di mister Galantini: rossoneri a caccia del terzo successo di fila (dopo le vittorie contro Arcetana e, soprattutto, Pontenurese nel derby della scorsa giornata) per accorciare ulteriormente in classifica.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Malagoli, Parisi, Benedetti, Varoli, Pertica, Postiglioni, La Vigna, Bertelli, Macchioni, Piro, Scarlata. All. Araldi
FABBRICO: Rossi, Sabattini, Tamagnini, Nocerino, Budriesi, Malavolti, Lari, Minelli, Martina, Scappi, Montuoro. All. Galatini

La cronaca del match

A seguire, la cronaca LIVE di Fiorenzuola – Fabbrico

