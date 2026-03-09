Auto si schianta contro un albero a Calendasco, muore un uomo di 78 anni

Un uomo di 78 anni ha perso la vita oggi in un incidente stradale avvenuto a Calendasco. La vettura su cui viaggiava è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero nei pressi del cimitero del paese.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo. Nonostante i tentativi, però, per il 78enne non c’è stato nulla da fare.
Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe quella di un possibile malore che avrebbe colpito l’uomo mentre era alla guida, facendogli perdere il controllo dell’auto.
Ulteriori accertamenti potranno chiarire le cause dell’incidente.