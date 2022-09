Fiorenzuola – Fermana LIVE (0-0): iniziato il match

Segui LIVE Fiorenzuola – Fermana dalle 14:30 su RADIOSOUND!

PRIMO TEMPO (0-0)

2′ Fiorenzuola subito aggressivo con una bella azione sulla sinistra che porta Sartore al tiro: deviato in calcio d’angolo da De Pascalis

11′ occasione mancata per la Fermana con Gkertsos che viene steso in area da Danovaro: per fortuna dei rossoneri il fuorigioco dell’attaccante ospite vanifica tutto





LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Potop, Frison, Oddi, Fiorini, Stronati, Oneto, Sartore, Mastroianni, Giani. All. Tabbiani

FERMANA: Borghetto, De Pascalis, Carosso, Pellizzari, De Romeo, Graziano, Giandonato, Scorza, Gkertsos, Bunino, Tulissi. All. Protti

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta in casa la Fermana nella prima giornata di campionato in Serie C, girone B.

I rossoneri, nonostante le numerose assenze, vogliono partire bene di fronte al proprio pubblico contro una squadra che, verosimilmente, lotterà come il Fiorenzuola per la salvezza.

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola viene da un pre-campionato abbastanza grigio e condizionato da tantissimi infortuni che non hanno sicuramente permesso a Tabbiani di provare tutto ciò che aveva in mente. Dal mercato sono arrivati tanti nuovi giocatori giovani a dimostrazione di come la linea della società sia mantenuta anche per questa nuova stagione.

La Fermana di mister Protti, come i rossoneri, si è salvata in questo stesso girone nella scorsa stagione: a differenza dei padroni di casa, però, si sono resi necessari i playout con la vittoria ai danni della Viterbese.

Segui LIVE Fiorenzuola – Fermana dalle 14:30 su RADIOSOUND!