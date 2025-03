Fiorenzuola sconfitto dal Corticella, la retrocessione sembra inevitabile. Cammaroto: “Ora è davvero dura” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Cammaroto perde, ancora, l’ennesimo scontro diretto: il Corticella si impone per 2-1. Le reti di Rizzi e Manara per i padroni di casa, di Oboe per il momentaneo pareggio dei rossoneri.

I ragazzi di Cammaroto restano ultimi in classifica e ormai solo la matematica tiene in Serie D la squadra valdardese: Fiorenzuola distante 8 punti dal terzultimo posto e con ben 16 lunghezze dal 13esimo. Le speranze di riprendere i playout sono praticamente nulle.

Il racconto di Corticella – Fiorenzuola

Il Corticella passa subito in vantaggio al 2’ con il goal sugli sviluppi di calcio d’angolo a favore; è Rizzi in carambola a mettere alle spalle di Ansaldi. 1-0. Fiorenzuola sfortunato e costretto subito ad inseguire: i rossoneri cercano qualche guizzo soprattutto sulla destra con Russo e Sementa, ma la partita è avara di emozioni e ristagna a centrocampo per la maggior parte del primo tempo.

Nella ripresa arriva il pareggio del Fiorenzuola al 63’ con Oboe che sul cross dalla destra di Lori svetta sopra tutti e pareggia la sfida con un’incornata poderosa. 1-1.

Nel momento migliore dei rossoneri arriva, però, la doccia fredda: il Corticella torna in vantaggio al 75’ con Manara, bravo a sfruttare una ribattuta dopo un’azione sulla destra. 2-1.

Il Fiorenzuola ci prova fino alla fine ma non basta: finisce 2-1 per il Corticella, che costringe i rossoneri alla ventesima sconfitta stagionale.

Le parole di mister Cammaroto al termine del match