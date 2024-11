Fiorenzuola – Progresso LIVE, dalle 14:30 su RadioSound

Segui Fiorenzuola – Progresso LIVE con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola vuole tornare al successo

I rossoneri di mister Cammaroto, dopo la sconfitta al veleno contro il Corticella, devono tornare al successo contro il Progresso in quello che è l’ennesimo scontro diretto da non fallire.

Un altro passo falso contro una diretta avversaria per la salvezza farebbe rimanere il Fiorenzuola immischiato nella zona playout.

Il Progresso in fiducia

I bolognesi di mister Marchini vengono da una vittoria prestigiosa, quella per 1-0 contro la capolista TAU e vogliono confermarsi anche in trasferta per strappare punti importanti per la loro classifica. Sono 14esimi (-2 dal Fiorenzuola) e con l’opportunità del sorpasso per tentare di uscire dalla zona rossa.

Quello del Progresso è l’unico attacco che ha segnato meno del Fiorenzuola: soli 5 i gol degli ospiti, tre dei quali dell’attaccante Maltoni.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli, Fontana, Ronchi, De Ponti, Lori, Lauciello, Trovade, Sette, Mosole, Merkaj, Oboe. All. Cammaroto

PROGRESSO (4-3-1-2): Cheli, Mele, Ben Saed, Ferraresi, Dandini, Bellisi, Corzani, Florentine, Sansò, Maltoni, Carrozza. All. Marchini