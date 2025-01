Fiorenzuola – San Marino LIVE, dalle 14:30 su RadioSound!

Segui Fiorenzuola – San Marino LIVE con gli aggiornamenti di RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Ciceri affronta, al Pavesi, il San Marino: scontro diretto valevole per la 21° giornata in Serie D, girone D.

Fiorenzuola all’ultima spiaggia per la salvezza

I rossoneri, dopo la sconfitta nel derby contro il Piacenza, non possono più sbagliare. Lo scontro diretto contro il San Marino rappresenta l’ultima opportunità per sperare nella salvezza (passando per i playout chiaramente). L’ultimo posto in classifica e le 6 lunghezze di distacco dal 16esimo e ultimo disponibile per riacciuffare la zona calda obbligano il Fiorenzuola di mister Ciceri alla vittoria.

Un altro passo falso lascerebbe i rossoneri in Serie D solamente per la matematica.

San Marino in salute

Gli ospiti di mister Biagioni, però, arrivano a Fiorenzuola in striscia positiva: due vittorie di fila (ultimo 1-0 contro il Corticella) e con la voglia di fare risultato per sperare, addirittura, di uscire dalla zona playout, cosa impronosticabile fino a qualche giornata fa.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Ghisleri, Parisi, Ronchi, De Ponti, Niccolai, Lauciello, Boscolo Chio, Gavioli, Oboe, Cocuzza, Carrozza. All. Ciceri

SAN MARINO (4-3-3): Lattisi, Pericolini, Pasa, Biguzzi, Di Lauro, Tourè, Haruna, Arcopinto, Di Francesco, Passawe, Manneh. All. Biagioni