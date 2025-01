Rugby – I Lyons strappano un punto ai Campioni d’Italia di Padova

Una grande prova dei Lyons vale un punto di bonus al cospetto dei Campioni d’Italia del Petrarca Padova, che al Beltrametti si fermano a due mete e devono difendersi in trincea nel finale. I Leoni hanno ingranato una marca davvero positiva in questa fase di campionato, con un’altra bella prova dopo le due vittorie consecutive arrivate contro Vicenza e Lazio. A fare la differenza alla fine sono 5 punti al piede segnati da Donato, mentre i Lyons possono recriminare per un paio di ghiotte occasioni sciupate nella ripresa.

La cronaca

Inizia meglio il Petrarca, che parte all’attacco e sfonda al 7’ con Scagnolari, che supera il placcaggio di Castro e si invola in meta. Sembra il preludio a una giornata di gloria per gli Scudettati, ma i successivi tentativi in attacco vengono sventati dall’ottima difesa bianconera, guidata dai grandi placcaggi di Bance e Moretto. Ruolo fondamentale nella gara avranno le mischie ordinate, in cui le due squadre si alterneranno nei ruoli di predominanza, con l’arbitro Munarini in difficoltà nel sanzionare questa fase di gioco.

Più si prosegue nel primo tempo più i Lyons trovano coraggio, installandosi in attacco al 30’. Dopo un paio di tentativi sventati, una sgroppata di Bance porta i Leoni a ridosso della linea di meta, che viene varcata da Acosta che segna schiacciando a terra sul gesso bianco: Liebenberg, all’esordio in maglia Lyons, non sbaglia dalla piazzola e pareggia. Prima dell’intervallo un pallone perso dai Lyons permette a Donato di segnare 3 punti dalla piazzola riportando avanti il Petrarca.

Secondo tempo

Il Petrarca inizia la ripresa con spirito rinnovato, e nei primi 20’ non uscirà dalla metà campo offensiva. Donato manca un appuntamento ai pali in apertura, poi sotto la pressione petrarchina arriva un cartellino giallo a Minervino al 49’. Gli ospiti optano per la mischia ma non avanzano, così Trotta alza l’ovale a Broggin che sfonda la difesa e segna la meta che si rivelerà decisiva. Sul +10, il Petrarca non si renderà più pericoloso, con i Leoni che passeranno gli ultimi 20 minuti in attacco. Due situazioni promettenti si infrangono a un passo dalla realizzazione, poi quando sembra troppo tardi una magia al piede di Steenkamp lancia in meta Cissè, che riaccende le speranze bianconere.

Con il tempo quasi scaduto i Leoni non riescono a risalire il campo, e anche un tentativo al piede di Liebenberg si risolve in un nulla di fatto. Al fischio finale, brutto gesto di Tebaldi, che evidentemente nervoso per l’andamento della gara rifila una testata a Cuminetti facendo partire un parapiglia generale. Una brutta immagine per porre fine a una gara combattuta fino alla fine e ben giocata dai Lyons, che forse meritavano anche di più di questa sconfitta propositiva. Player of the Match il veterano bianconero Romulo Acosta, autore di una grandissima prestazione come pilone e autore della prima meta dei Leoni.

Gli uomini di Urdaneta e Paoletti torneranno in campo domenica 2 febbraio sul campo del Valorugby Emilia per l’undicesima giornata di Serie A Elite.

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby Padova 12-17 (7-10)

Marcatori: p.t. 6’ m Scagnolari tr Donato (0-7), 36’ m Acosta tr Liebenberg (7-7), 40’ cp Donato (7-10) s.t. 53’ m Broggin tr Donato (7-17), 78’ m Cisse (12-17)

Sitav Rugby Lyons: Castro; Rodina (49’ Maggiore, 79’ De Klerk), Cuminetti, Liebenberg, Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà (79’ Via G.); Portillo, Bance (60’ Cisse), Moretto (60’ Bottacci); Cemicetti (50’ Ruiz), Salvetti; Carones (45’ Torres), Minervino, Acosta (63’ Libero). All. Urdaneta

Petrarca Rugby Padova: Donato; Scagnolari, De Masi, Broggin, Minozzi (73’ Montilla); Tebaldi, Jimenez (55’ De Sanctis); Trotta (cap), Romanini, Casolari; Ghigo (55’ Michieletto), Galetto (70’ Marchetti); D’Amico (43’ Alongi, 45’ D’Amico), Montilla (70’ De Sarro), Pelliccioli (43’ Cugini). All. Jimenez

Calciatori: Liebenberg 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Donato 3/4 (Petrarca Rugby Padova)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1; Petrarca Rugby Padova 4

Player of the Match: Romulo Acosta (Sitav Rugby Lyons)