Sasso Marconi-Fiorenzuola LIVE dalle 15:00 su RadioSound

Segui Sasso Marconi-Fiorenzuola LIVE con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola affronta la trasferta contro il Sasso Marconi, gara valevole per la 2° giornata del girone D in Serie D.

Partita complicata per il Fiorenzuola

I rossoneri di mister Cammaroto sono in cerca dei primi punti lontano da casa: dopo il pareggio contro la Pistoiese alla prima, ora arriva il primo impegno in trasferta ed è importante riconfermare le buone cose viste già nella scorsa partita per portare a casa punti importanti in questo inizio di stagione.

Focus sul Sasso Marconi

I padroni di casa di mister Pedrelli hanno iniziato molto bene, vincendo 1-3 in casa del Progresso alla prima del girone. E’ certo che vorranno ripetersi anche di fronte al proprio pubblico ed ottenere i primi punti interni del loro campionato.

Le Probabili Formazioni

Ancora assente Merkaj per squalifica, è probabile che il Fiorenzuola si schieri nuovamente con il 3-4-2-1.

FIORENZUOLA: Gilli, De Ponti, Marchi, Bran, Lori, Tringali, Finardi, Ghibaudo, Sementa, Gavioli, Oboe. All. Cammaroto

SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi, Cudini, Marcaletti, Montanaro, Geroni, Armaroli, Galassi, Jassey, Mancini, Deme. All. Pedrelli