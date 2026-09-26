La polizia ricorda l’agente scelto Stefano Villa, perse la vita affrontando un rapinatore

In occasione del 31° anniversario della scomparsa dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Stefano Villa, Medaglia d’Oro al Valor Civile, Castelvetro Piacentino ha stretto la sua comunità attorno alla memoria di un eroe che ha dato tutto per gli altri.

La sera del 27 settembre 1995, durante un servizio di polizia giudiziaria l’Agente Scelto Villa perse la vita affrontando un rapinatore in un conflitto a fuoco nei pressi della barriera autostradale di Milano Sud.

Nel ricordare l’estremo sacrificio, alla presenza del Prefetto e del Questore di Piacenza, del Sindaco di Castelvetro, delle autorità civili e militari nonchè dellANPS che ha organizzato la cerimonia, è stato reso omaggio a Stefano deponendo un mazzo di fiori donato dal Capo della Polizia, ai piedi del monumento a lui dedicato.

La cerimonia si è poi conclusa al cimitero, dove le autorità hanno omaggiato la sua memoria raccogliendosi in preghiera.

“Il suo altruismo e il senso delle istituzioni rappresentano un insegnamento per tutti noi”, commenta la questura.